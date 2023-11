A che punto è il lavoro dell’amministrazione comunale di Gallarate

A che punto è il lavoro dell’amministrazione comunale Cassani bis, a due anni dall’avvio dell’amministrazione e a tre e mezzo da fine mandato? Se n’è discusso in consiglio comunale. Qui la sintesi presentata da sindaco e assessori (nel dibattito poi le opposizioni hanno presentato le loro critiche, che saranno presentate in altro articolo).

Opere pubbliche a Gallarate

Sul fronte delle infrastrutture sono stati citati i passi avanti sul Palazzetto su cui c’è l’incarico per la fattibilità e su cui si cerca finanziamenti (in corso candidatura al bando Sport e Periferie), sul nuovo polo scolastico Cajello-Cascinetta (Pnrr, arrivato alla progettazione esecutiva), il via libera alla nuova strada di collegamento tra via Indipendenza e via Bertacchi, a Crenna.

Opera particolarmente onerosa è invece il sottopasso della ferrovia Gallarate-Luino sotto Crenna: si è in attesa del progetto definitivo.

Infine si aspetta la nuova rotonda tra viale Milano e via Adige, su cui si è più avanti, al progetto esecutivo appena approvato (il finanziamento è da “Piano Marshall regionale” e Provincia).

Commercio

Sul fronte del Commercio e Attività Produttive – affidato a Rocco Longobardi – si sta lavorando a rendere operativo il piano finanziato da Regione, con 41 richieste di finanziamento dai commercianti per la parte d’intervento privato (la parte pubblica prevede più verde e illuminazione smart).

Prosegue, anche se non è ancora concretizzato, il progetto di “Pagine Gialle gallaratesi”, mentre ancora nel 2022 è stata confermata l’esenzione (al 100 o al 50%) della tassa sul cosiddetto plateatico, misura varata in periodo Covid e che ha fatto fiorire i dehors nelle vie.

Sono stati fatti diversi eventi anche nuovi in centro e non solo (ad esempio a San Valentino nei quartieri, con la scenografia Love), mentre ancora si sta lavorando per attivare un nuovo mercato rionale a Cajello.

Istruzione e cultura

L’evento dell’anno, per l’assessorato di Claudia Mazzetti – è stata la mostra su Andy Warhol nella prima metà del 2023. Tra i bandi vinti al Comune ce n’è uno per la promozione della lettura, da 65mila euro. In biblioteca viene attivato un nuovo circolo di lettori Young. Si sta lavorando su struttura e progetti per le biblioteca dei ragazzi.

Si sta concretizzando l’idea dell’ITS Incom Palazzo Minoletti, per cui è stata presentata richiesta di finanziamento regionale con bando Arest.

È prevista la riduzione delle sedi scolastiche, con l’accorpamento di tutti i plessi di Cajello e Cascinetta in un unico polo e delle medie di Arnate e Madonna in Campagna in un unico edificio (con risorse Pnrr).

Sport

Si lavora alla cittadella dello sport da 2,5 milioni e si sta rifacendo la pista da atletica e le tribune allo Stadio delle Azalee.

Si è fatta la Settimana dello Sport.

Società partecipate

Alla Moriggia c’è un nuovo gestore, con un partner che si occupa anche dei campi da tennis. Resta da individuare il vero partner per il rifacimento dell’impianto: «In caso di esito negativo della ricerca di partner si procederà con finanziamento dell’iniziativa tramite indebitamento dell’ente» ha spiegato l’assessore Corrado Canziani.

Sono arrivati nuovi autobus meno inquinanti ed è stata spostata la farmacia di Sciarè in nuovi spazi.

Servizi e innovazione

È stata introdotta la sosta gratuita per i veicoli meno inquinanti ed è stato attivato “bollino residenti” (sosta gratuita a inizio e fine giornata).

Si è andati avanti con lo SPID comunale e con l’estensione della fibra ottica.

Sicurezza e Polizia Locale Gallarate

Germano Dall’Igna, a metà anno, ha preso il posto di Francesca Caruso (eletta in Regione, dove è passata dalla Sicurezza alla Cultura).

È arrivato il nuovo cane antidroga e sono stati introdotti veicoli con defibrillatore.

Le telecamere comunali sono aumentate a 202, mentre si deve ancora concretizzare il collegamento di telecamere private alla rete cittadina.

Oltre a Sciarè, è stata attivata una “Zona Scolastica” a Cedrate. Per contenere la sosta irregolare in via Cantoni sono stati messi archetti (la misura non ha però risolto del tutto i problemi).

Il Controllo di Vicinato è stato esteso in particolare a Cajello.

Urbanistica Gallarate

Si sta completando l’intervento di ristrutturazione delle case popolari di via Curtatone.

I vasoni in centro vengono sostituiti in parte da alberi piantumati al suolo.

È aumentato in numero dei cestini in strada, 45 in più (totale di poco più di 700).

Il capitolo più importate dell’assessorato guidato da Sandro Rech è il già citato progetto sull’insediamento dell’Its Incom nell’edificio di Palazzo Minoletti, da tempo senza funzioni, su cui procede la progettualità con una serie di passaggi intermedi tra Comune e Regione (che finanzia in parte).

Tra gli altri punti citati, non direttamente dipendenti dal Comune, è stata aggiudicata la gara d’appalto Anas per il primo lotto della Variante Statale 341 “Gallaratese”, da Pedemontana alla 336 (che prevede anche uno svincolo a Sciarè).

Servizi sociali

Sono tanti gli strumenti mantenuti e rinnovati dall’assessorato di Chiara Allai, come i bandi per sostegno alle famiglie e ai caregiver (quest’ultimo con ben 189 nuclei familiari che hanno ricevuto complessivamente 160mila euro).

È stato avviato un progetto di collaborazione con il Liceo Scientifico L. Da Vinci denominato GallaraTe! «con attribuzione di crediti e produzione di materiale di comunicazione» ed entro l’autunno 2023 è previsto il via allo Spazio Mamma pensato insieme a 3SG.

Sono state costituite le consulte Anziani e Disabili, è stata curiosamente indicata la prevista convocazione delle prossime sedute a «ottobre 2023».

A un anno e mezzo dall’invasione russa in Ucraina, «si stima la permanenza sul territorio di n. 107 profughi ucraini per un numero di 49 nuclei familiari».