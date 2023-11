A Clivio uno spettacolo teatrale nella Giornata internazionale contro al violenza sulle donne

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale di Clivio propone nella serata di sabato 25 novembre lo spettacolo teatrale “Io non posso sbagliare”, della compagnia Intrecci teatrali.

L’appuntamento è per le 21 nella sala dell’Oratorio di Clivio, in via Eolo. Ingresso gratuito.