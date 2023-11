A Comerio in scena la commedia “Il matrimonio mancato” di Stefania De Ruvo

Cosa c’è di meglio di una passare un pomeriggio in allegria con gli amici o in famiglia?

Domenica 19 novembre alle 16:30 all’Oratorio della Chiesa SS. Ippolito e Cassiano di Comerio è in programma la rappresentazione teatrale “Il matrimonio mancato”: una commedia brillante in due atti di Stefania De Ruvo, proposta dalla compagnia teatrale “Trovate in Teatro” e dalla Scuola materna di Comerio.