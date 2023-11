A Cunardo due eventi per bambini e la presentazione del dizionario dialettale cunardese

Cunardo si appresta ad accogliere una serie di eventi dedicati a tutte le età, combinando cultura, divertimento e radici locali. Dal 3 al 5 dicembre, il paese si animerà con tre appuntamenti imperdibili.

Domenica 3 dicembre – presentazione del Dizionario Dialettale Cunardese

L’atmosfera culturale prenderà il via domenica 3 dicembre alle 15:00 con un evento significativo: la presentazione del dizionario dialettale cunardese di Piero Busti. La sala consiliare del Comune sarà il palcoscenico di questo incontro, introdotto dalla sindaca Pinuccia Mandelli. Il dialogo tra i curatori Emilia Bossi, Davide Di Giuseppe e Ennio Bertocchi offrirà uno sguardo approfondito sulla ricchezza del dialetto locale.

Lunedì 4 dicembre e per i successivi, 11 e 18 dicembre, tornei di calcetto balilla e giochi da tavolo

In questa giornata, il divertimento sarà riservato ai giovani, con un evento dedicato ai ragazzi della scuola secondaria. Dalle 16:00 alle 17:30, nella Sala Civica del paese, in via Roma, si svolgeranno tornei di calcetto balilla e giochi da tavolo.

Martedì 5 dicembre – laboratori creativi per bambini

Gli appuntamenti si concluderanno con due incontri dedicati ai piccoli della scuola primaria, sempre nella Sala Civica del paese. Laura Petrassi condurrà laboratori creativi suddivisi in due turni:

Primo turno (14:15 – 15:45): rivolto alla 1°, 2° e 3° elementare

Secondo turno (16:00 – 17:30): destinato alla 4° e 5° elementare

I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione chiamando il numero 335 1268003 o lo 0332 999222