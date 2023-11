A Ferno un momento di riflessione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, commemorata il 25 novembre di ogni anno, costituisce un importante richiamo alla consapevolezza collettiva e all’azione per contrastare un flagello che persiste nel tessuto sociale. In questo contesto, gli Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Ferno hanno organizzato un evento speciale per coinvolgere la cittadinanza in una profonda riflessione.

Un momento di riflessione e condivisione

Sabato mattina, alle 9.30, il Palazzo Comunale di via Aldo Moro 3 diventerà il luogo in cui la comunità si ritroverà per un momento di condivisione e di ascolto. Il punto focale della giornata sarà la lettura di testimonianze e pensieri coraggiosi di donne che hanno deciso di condividere le proprie esperienze di violenza vissuta.

Testimonianze per comprendere, prevenire, proteggere

Queste testimonianze, lontane dalla retorica scioccante, mirano a offrire una narrazione che dia spazio a una profonda riflessione interiore e all’acquisizione di strumenti critici per comprendere, prevenire e proteggere. L’obiettivo è quello di porre fine a una forma inaccettabile di violenza, affinché possa scomparire definitivamente dalla realtà quotidiana.

La lettura delle testimonianze sarà guidata dalla dott.ssa Cinzia Di Pilla, coordinatrice del team multidisciplinare e assistente sociale presso il centro antiviolenza E.VA OdV di Busto Arsizio. La presenza della Di Pilla, già coinvolta nella presentazione dello sportello contro la violenza sulle donne a Ferno, evidenzia l’impegno costante verso la creazione di risorse e supporto per chi è vittima di violenza.

La panchina rossa, monito contro la violenza

La riflessione culminerà con l’inaugurazione di una “Panchina rossa” dedicata alla memoria di tutte le donne vittime di violenza. Questo simbolo, situato all’ingresso del Palazzo Comunale, sarà un costante ricordo del dramma vissuto da molte donne a causa della violenza, e un monito affinché la comunità non dimentichi e si adoperi attivamente per contrastare questa piaga.

E.Va Odv punto di riferimento dell’intero territorio

Ma la panchina rossa non sarà solo un simbolo commemorativo. Su di essa sarà posizionata una targa con il numero di telefono del centro antiviolenza E.VA OdV – 334 5369630, offrendo così un punto di riferimento e supporto concreto per chi ne avesse bisogno. Inoltre, il Comune esporrà in maniera più evidente le indicazioni del numero nazionale anti violenza e stalking 1522, rafforzando così l’accessibilità a queste risorse vitali.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Ferno al numero telefonico 0331 242214 o via mail all’indirizzo socioculturale@comune.ferno.va.it, situato in via Aldo Moro 3.