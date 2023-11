A Gallarate doppio appuntamento con il cinema di montagna

Mercoledì 22 novembre a Gallarate viene proiettato il film “Fermata a Ziccherville” girato tra Vigezzo e Formazza. Il cortometraggio prodotto da Cactus Production con la regia di Federica Crippa: si ispira alle inconfondibili atmosfere dei film di Wes Anderson, dai colori sgargianti e dalle inquadrature simmetriche. Girato tra Vigezzo e Formazza, è un viaggio fantasioso ispirato alle atmosfere di Wes Anderson.

I protagonisti della storia sono tre fratelli: Michi, Leo e Benny. Per colpa di incomprensioni passate non si vedono da tempo, soprattutto il maggiore. Quest’ultimo decide di fare una rimpatriata e portare gli altri due per tre giorni nella loro casa vacanze di infanzia, facendo riscoprire loro un rapporto che avevano dimenticato.

In sala saranno presenti la regista Federica Crippa, il produttore Matteo Ballarati (che si sono conosciuti all’accademia di cinema di Busto Arsizio) e il cast e introdurranno i presenti alle scelte stilistiche e comunicative adottate per fare in modo lo spettatore empatizzi con i tre giovani protagonisti.

Sempre nella stessa serata del 22 viene presentato anche “Altavia”, documentario Luca Matassoni e Marco Tonoli, che racconta la storia di Gabriel Perenzoni e Nicola Castagna che – conosciutisi durante i corsi per diventare guide alpine – scoprono di avere un sogno in comune: scalare tutti gli ottantadue Quattromila delle Alpi in una sola stagione.

Presenta la serata Piera Ciceri, istruttore della scuola di Alpinismo e scialpinismo “Colibrì” del Cai di Gallarate.

La proiezione del film fa parte della annuale rassegna cinematografica CineCime Cai di Gallarate, che si svolge dal 2014 ed è molto apprezzata dai gallaratesi. Organizzata dalla Sezione di Gallarate del Club Alpino Italiano, con il patrocinio della Città di Gallarate, è articolata in quattro appuntamenti nel mese di novembre, 9, 17, 22 e 29.