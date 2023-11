A Galliate Lombardo ripartono gli incontri “Uomo e Natura”, si parla di migrazioni di popoli

Avrà inizio questa settimana la seconda edizione di “Uomo e Natura”, la rassegna culturale ideata e organizzata dal Comune di Galliate Lombardo.

Si tratta di un ciclo di incontri con cadenza mensile, progettato partendo dal desiderio di avviare una riflessione condivisa sul rapporto tra essere umano e ambiente naturale. L’anno scorso la rassegna ha portato a Galliate Lombardo numerose iniziative (non solo incontri ma anche vere e proprie esperienze), spaziando tra discipline molto diverse tra loro – fisica, arte, teologia, biologia, filosofia e sport.

“Una varietà cercata” afferma Anna Agosti, assessore alla cultura del Comune di Galliate Lombardo, “anche quest’anno proponiamo diversi temi su cui a nostro avviso vale la pena condividere pensieri e riflessioni, partendo sempre dal contributo dei tecnici esperti. Per il primo incontro abbiamo scelto di declinare il rapporto tra umanità e natura nella dimensione dello spazio, per questo parleremo di movimenti di popolazioni”.

L’appuntamento è per venerdì 10 novembre, ore 20.45, nella sala consiliare del Comune di Galliate Lombardo (via Carletto Ferrari, 12) per una conferenza-spettacolo di Stefano Allievi, professore di Sociologia e direttore del Master in Religions, Politics and Global Society presso l’Università di Padova, autore di diverse ricerche e pubblicazioni in Italia e all’estero sui temi delle migrazioni in Europa, del pluralismo religioso e del cambiamento culturale.

Tra nomadismo e mobilità umane contemporanee, la sfida della serata sarà quella di approfondire il fenomeno delle migrazioni, distinguendo e collegando le cause con gli effetti, i paesi d’origine con quelli di destinazione, il passato con il presente. Il tutto rispettando la complessità dell’argomento e affrontandolo con serietà, equilibrio e passione civile.