A Gavirate si discute di Tram Treno: incontro pubblico il 9 novembre

Il prossimo 9 novembre, alle ore 18 in Sala Mura di Piazza De Gasperi a Gavirate si terrà una tavola rotonda dal titolo: “Prossima fermata Oltrona! Per una nuova mobilità, per l’ambiente e per nuovi servizi”.

Al centro del dibattito il progetto ”tram treno Varese Laveno” per capirne le potenzialità e la reale fattibilità. Ne parleranno Gianni Lucchina, presidente dell’Associazione Gavirate Tra Parco e Lago”, Giovanni Arioli del Rotary del Varesotto e promotore del Tram Treno, e Roberta Pezzetti dell’Università dell’Insubria.

Saranno presenti i consiglieri regionali Astuti, Licata e Ferrazzi, il consigliere provinciale Di Toro, i sindaci di: Varese, Laveno M., Caravate, Sangiano, Cittiglio e Leggiuno.

«Oggi la mobilità è uno degli argomenti principali che richiede impegno e ingenti investimenti per rendere il nostro territorio competitivo sul piano economico, occupazionale ed ambientale – spiega il presidente Lucchina – Una mobilità nuova, che eviti a tutti i cittadini lunghe code sulle strade di collegamento per raggiungere il capoluogo di Provincia o di Regione, infrastrutture che garantiscano puntualità ed efficienza.Tra i progetti oggi in discussione è sicuramente annoverato il progetto TRAM TRENO, un progetto promosso dai Rotary del territorio, che ha attirato l’attenzione anche della Regione e di F.n.m. Un’idea che prevede la trasformazione della linea ferroviaria Laveno Mombello – Varese in TRAMVIA, insomma una vera e propria trasformazione».

«Non abbiamo nessuna presunzione, come Associazione – chiarisce Gianni Lucchina – di affermare che questo è il progetto definitivo e salutare per il nostro territorio, ma unicamente evidenziare che la situazione trasporti così come oggi è concepita è superata e non risponde alle aspettative dei cittadini e delle imprese. Vogliamo contribuire a favorire l’avvio di una riflessione informando i cittadini delle idee e proposte che sono in discussione».

L’incontro è pubblico e la partecipazione gratuita.