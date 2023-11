A Germignaga due eventi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Germignaga, in collaborazione con Stati Generali delle Donne, Teatro dei Burattini di Varese e la Parrocchia di San Giovanni Battista, ha organizzato due eventi collegati tra loro, entrambi in programma per la serata di venerdì 17 novembre.

Il primo appuntamento è alle 18:30 al Parco Boschetto di Germignaga con la consegna al sindaco di Germignaga Marco Fazio della targa promossa da Aspi e SGD su cui è apposto un qrcode da cui sarà possibile scaricare un podcast che racconta 10 storie di violenza e riscatto che vedono protagoniste le donne.

Il secondo, invece, in programma alle 21:00 al Cinema Teatro Italia, è con la lettura scenica “Ti amo da morire” di e con Betty Colombo.

In entrambi gli appuntamenti sarà ospite Luisa Cortese, membro di Stati Generali delle Donne che presenterà anche il progetto “Città delle Donne” a cui il Comune di Germignaga intende aderire.

“Ti amo da morire”

Il testo è tratto da un racconto di Dacia Maraini. Narra una storia di “ordinario sopruso” ai danni di una donna che, come spesso accade, non ha saputo riconoscere nel suo innamorato i sintomi di una violenza che invece covava e si alimentava di ossessioni quotidiane. E’ una vicenda frequente purtroppo. Pertanto va narrata e narrata e narrata con l’intento di aiutare le donne a prevenire mali estremi e gli uomini a guardarsi dentro.

Per maggiori info: locandina