A Germignaga iniziati gli “incontri con l’autore”

Con l’incontro dell’autrice Pina Caporaso, svoltosi giovedì 2 novembre, si è dato l’avvio agli “Incontri con l’autore”, attività che si inserisce nel corposo Progetto lettura dell’ICS di Germignaga, per l’anno scolastico 2023-2024.

Durante l’anno scolastico gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo potranno incontrare: l’illustratore Sergio Olivotti, gli scrittori Antonio Ferrara e Daniele Nicastro, le scrittrici Valentina Maselli e Sara Magnoli, la traduttrice Silvia Pareschi, i “lettori scenici” dell’associazione culturale Parole in viaggio e la storyteller Alice Salvoldi. Non mancheranno incontri, per i più grandi, per conoscere la storia locale nelle sue diverse sfaccettature, attraverso le pubblicazioni del professor Alessandro Dumassi.

Il Progetto lettura prevede anche molte iniziative di lettura a partire dalla scuola dell’Infanzia per arrivare fino alla scuola secondaria di I grado: letture individuali negli spazi creati in ogni plesso lo scorso anno, momenti di lettura condivisa, ad alta voce ad opera di personale interno esperto e ascolto di narrazioni realizzate con il teatro kamishibai.

Fondamentale in tutto ciò il lavoro degli insegnanti, in prima linea per coinvolgere gli alunni, e della Commissione Lettura, che coordina tutto il Progetto. Ampio spazio è stato dato anche alla formazione dei docenti di tutti i gradi, attraverso corsi

di lettura ad alta voce con Betty Colombo e percorsi formativi con Anna Pedrazzini, rivolti a riconoscere la stretta relazione che lega gli albi illustrati alla musica. Altri eventi, mostre, iniziative saranno poi previsti nella settimana dedicata alla lettura, in occasione della Giornata mondiale del libro, il 23 aprile prossimo.