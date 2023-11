A Glocal DOC il racconto della Val Leogra e dell’eredità di un paesaggio che si trasforma insieme ai suoi abitanti

Bella accoglienza del pubblico di Glocal DOC per “Leogra”, il docu-film che ha aperto al Cinema Nuovo la seconda giornata dedicata ai film in concorso nella prima edizione del festival del documentario a Varese.

Attraverso una selezione di 35 interviste fatte nel 2017 agli abitanti di questa valle del Veneto prealpino, il documentario descrive l’ambiente della montagna di mezzo ripercorrendone l’evoluzione paesaggistica dagli anni Quaranta ad oggi. Le suggestive immagini della valle si alternano alle opinioni dei protagonisti si susseguono in un continuo contrappunto che ne interpreta il senso di appartenenza, il rapporto con il lavoro e con l’ambiente che circonda chi sui versanti della Val Leogra ha la propria casa, per scelta o per destino.

«Emergono da queste testimonianze l’incontro ma anche lo scontro tra tradizione e modernità», ha detto Giulio Rossini, presidente di FilmStudio 90 introducendo la proiezione, a cui ha partecipato anche una classe del Liceo artistico Frattini di Varese.

Alla proiezione erano presenti il regista del docu-film Andrea Colbacchini e l’antropologa Anna Rizzo che da diversi anni studia il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi.

«Con questo lavoro abbiamo voluto capire come il paesaggio, che è frutto dell’azione dell’uomo, cambi nel tempo. Prima per l’azione della presenza umana e ora per l’abbandono che caratterizza i borghi di questa valle ma più in generale le aree interne del nostro paese – ha spiegato il regista – Lo abbiamo fatto attraverso le parole di chi abita in questa valle, mettendo al centro proprio la vita delle persone».

«E’ importante studiare questo fenomeno, perché stiamo parlando del 30% del territorio nazionale, aree dove abitano circa 16 milioni di persone – ha aggiunto Anna Rizzo – Persone che piano piano hanno dovuto fare i conti con tante trasformazioni legate all’abbandono di questri centri, con la rarefazione dei servizi essenziali, che spesso non sono più garantiti e diventano sempre più lontani da raggiungere. Il problema è esploso negli ultimi anni, ma è iniziato molto tempo fa e ancora non si è fatta a mio parere sufficiente ricerca su questo fenomeno».

Glocal DOC prosegue fino a giovedì con la proiezione gratuita dei film in concorso.

Questo il programma di oggi. Qui quello dei film in programma domani, mercoledì 8 novembre. Tutti ad ingresso gratuito