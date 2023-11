A Glocal DOC tanti studenti per “20_20”, che racconta i giorni della pandemia con gli occhi dei bambini

Bellissimo inizio per l’ultima giornata di Glocal DOC, il festival del documentario che si conclude questa sera a Varese con le premiazioni e un evento speciale dedicato a Enzo Jannacci. Questa mattina oltre 200 ragazzi e docenti dell’Isis Valceresio di Bisuschio e dell’Istituto Einaudi di Varese hanno assistito alla proiezione del docufilm “20_20”, del regista Alessandro Leone, presentato dal giornalista di Varesenews Manuel Sgarella.

Galleria fotografica A Glocal DOC il film “20_20” con il regista Alessandro Leone 1 di 1

Il film, in concorso nella selezione ufficiale del festival del documentario, racconta dopo tre anni quanto accaduto durante la pandemia, visto con gli occhi di bambini e ragazzini, attraverso i dialoghi via webcam con Leone, che oltre ad essere regista è anche docente.

«Nei dialoghi a distanza con i miei alunni, nei giorni della chiusura delle scuole per il lock down, ho potuto avere attraverso i loro occhi e le loro parole un punto di vista inedito e privilegiato su quanto stava accadendo. Ho avuto la fortuna di poterli ascoltare in un momento critico come quello, sempre attraverso al tecnologia, ma comunque con un incrocio di sguardi e pensieri che ha prodotto qualcosa che mi ha sorpreso», ha raccontato Leone.

Il film, realizzato quasi interamente con i materiali di fortuna raccolti durante i giorni del lock down (registrazioni delle video chiamate con gli alunni, spezzoni di video registrati con il telefonino, contributi inviati dai ragazzi), restituisce con grande realismo l’angoscia, le preoccupazioni e tutte le incertezze di quelle settimane in cui tutto era sospeso, bloccato, terrorizzante. Cellulare e computer diventavano così l’unico modo per stare vicini, ma anche finestre sul piccolo mondo fuori dall’uscio di casa e su quello, a migliaia di chilometri di distanza, delle strade e della gente di Mumbai, grazie ai contatti con l’associazione di volontariato indiana con cui Leone collabora.

«Il film vede la luce a tre anni di distanza da quegli eventi – ha spiegato il regista – Un tempo necessario per elaborare quanto accaduto, sia per il mio coinvolgimento personale, sia per lo sguardo dei bambini che hanno vissuto quel periodo fatto di privazioni, ma anche di distanze accorciate grazie alla tecnologia».

In sala anche alcuni di quei bambini, che oggi sono cresciuti e frequentano le scuole superiori, che insieme ai loro compagni hanno fatto molte domande al regista e portato le loro testimonianze su cosa provavano e sentivano in quei giorni.

Per chi desiderasse vedere il film è in programma una proiezione al Cinema Nuovo nella serata di giovedì 7 dicembre, il cui ricavato sarà destinato all’associazione che sistiene i bamnbini di strada di Mumbai con cui Leone collabora da più di 20 anni.

Oggi ultime proiezioni. Ecco il programma della giornata: