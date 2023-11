A Glocal DOC un’intensa Kasia Smutniak racconta i muri fisici e mentali simbolo della nostra epoca

Tanto pubblico ieri sera al Multisala Impero di Varese per la proiezione di “MUR”, il documentario realizzato da Kasia Smutniak e Marella Bombini al centro della seconda giornata di Glocal DOC, il festival del documentario che si svolge a Varese fino al 9 novembre.

Galleria fotografica Glocal DOC. la seconda serata 4 di 9

Dopo la proiezione a cui hanno assistito quasi 300 persone, Kasia Smutniak e Marella Bombini hanno raccontato la genesi di questo lavoro, realizzato in Polonia, paese natale della Smutniak, per raccontare un muro fisico che non può essere visto e tanti muri invisibili che dividono uomini e nazioni.

«Questo documentario non è nato dal mio desiderio di passare dall’altra parte della macchina da presa – ha detto l’attrice, intervistata da Mauro Gervasini – ma dalla voglia di raccontare una storia che non poteva essere raccontata. Quella del muro che è stato costruito l’anno scorso tra la Polonia e la Bielorussa per fermare i migranti, lungo 186 chilometri, altro sei metri. Il muro più costoso del mondo».



Un documentario “estremamente vero”, come ha detto Gervasini, che fa vivere in presa diretta la tensione e l’angoscia di vite braccate dalla Polizia di confine, l’urgenza di chi, volontari e popolazione civile, cerca di aiutare i migranti prigionieri del muro, intrappolati nella foresta o bloccati nelle paludi.

«Se dovessimo fare un’istantanea, un’unica immagine dei tempi in cui viviamo, probabilmente la fotografia di un muro sarebbe un’immagine adeguata. Solo in Europa ci sono 19 muri e altri 12 stanno per essere costruiti. Ci sono questi muri ma ci sono anche tanti muri mentali, culturali, linguistici che creano divisioni e queste divisioni hanno sempre delle conseguenze drammatiche».

Dopo l’intensa serata di domenica, Glocal DOC prosegue fino a giovedì con la proiezione gratuita dei film in concorso.

Questo il programma di oggi: