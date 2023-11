A Glocal il fascino dei classici usati e delle rarità della Libreria Croci

In mondo in continua evoluzione, sempre più digitale, quale è il destino del libro? C’è ancora spazio nelle nostre case, nelle nostre librerie, per il libro in versione cartacea? Abbiamo provato a chiederlo alla Libreria Croci, storica “casa dei libri” varesina ospite quest’anno a Glocal, il festival del giornalismo in scena a Varese dal 9 al 11 novembre.

Dopo diverse decadi nella vetrina di via Como, la libreria oggi guidata da Ferdinando Giaquinto, ha infatti deciso di affrontare le sfide della contemporaneità. Nel 2012 la scelta dunque di abbandonare il punto vendita per rivolgersi al vastissimo pubblico della rete, così da raggiungere lettori in ogni angolo d’Italia grazie ai server di piattaforme online come Ebay e Amazon. (I link rimandano ai profili della libreria)

La rinuncia alla fisicità (e ai costi) del negozio, coincide tempo stesso con un’altra che, in un primo momento, può sembrare diametralmente opposta: destinare le proprie energie al recupero e alla vendita dell’usato, che nel mondo dell’editoria rappresenta quasi una dimensione parallela. Un mondo in cui, da un lato è possibile assicurarsi a prezzi minimi vecchie edizioni dei grandi classici (che le grandi casi editrici continuano a ristampare con nuove traduzioni e copertine), mentre dall’altro trovare alcune opere ormai fuori catalogo, diventate delle vere e proprie gemme preziose per studiosi e collezionisti.

Senza poi contare il fascino evocato dei libri usati, dalle loro pagine consumate e ingiallite, delle righe sottolineate da altre persone, che prima di noi si sono lasciate ispirare delle pagine del libro. Proprio se si pensa alla precedente vita di un libro, alla sua storia, al passaggio di storie e saperi di casa in casa, spesso è proprio il tempo ad aumentarne valore, e rendere questi oggetti ancora più evocativi.

«In occasione di Glocal vogliamo proporre ai lettori di VareseNews lotti di libri a prezzi veramente convenienti (l’equivalente di 1 o 2€, ndr) – spiega Ferdinando Giaquinto (in fondo all’articolo le foto e le descrizioni dei lotti presenti a Glocal) -. Alcuni di questi gruppi sono suddivisi per casa editrice, altri invece per argomento. La nostra presenza in Camera di Commercio durante il festival dà inoltre la possibilità di poterci chiedere suggerimenti per letture o fare delle richieste specifiche e di ritirare i volumi desiderati direttamente al festival oppure al nostro magazzino in Via Stendahl, al n. 7».

La Libreria Croci può infatti contare sui propri magazzini contenenti oltre 2 chilometri di libri riposti su scaffali e ripiani. Una massa talmente critica che impedisce di fatto ai lettori di potervi accedere, anche se per le richieste al di fuori del festival è possibile contattare la libreria direttamente al numero fisso 03321954859 in modo tale da poter fissare anche una consegna a mano ed eventualmente evitare la spedizione e i suoi tempi.

Ma come si muove oggi il mercato dell’usato? Chiediamo a Ferdinando Giaquinto, che sostanzialmente sottolinea due macro-aree di lettori di libri usati alla ricerca di occasioni: «È una domanda complicata, anche perché oramai viviamo in un’età ibrida, dettata dalla presenza sempre più massiccia dell’ebook, strumento utilissimo per risparmiare volume e peso, ma che non potrà mai restituire la fisicità, “l’antichità”, se vogliamo utilizzare questo termine, di un libro usato. Un po’ come quando c’erano sia le carrozze sia le prime automobili. Il libro ha una patina di tradizione che l’ebook non ha, ed è anche per questo che merita una seconda o una terza vita».

Come spiegato dal librario, «le richieste più interessanti sono quelle di saggistiche antica, libri editi fino dall‘inizio del Novecento fino agli Anni ’60 che orami sono fuori catalogo: volumi introvabili ma fondamentali per gli studiosi e gli appassionati: quelle sono le richieste che danno più soddisfazione, soprattutto se si pensa all’unicità del libro venduto, che a volte rimane in magazzino per anni in attesa di essere scovato, altre appena caricato online trova subito riscontro ed è pronto per la spedizione. Altre volte ancora capita invece di avere tra le mani e inserire nel nostro catalogo libri con dediche o commenti degli autori stessi : Sono libri che al di là del valore commerciale hanno un altissimo valore culturale. Queste particolari volumi sono spesso prime edizioni e arrivano spesso da grandi librerie private (ci è capitato un caso da 17mila volumi), i cui erediti non hanno coltivato la stessa passione, di fatto perché purtroppo le generazioni successive agli Anni 70 hanno sempre meno cura e interesse nell’arricchire le proprie librerie».

«Ci sono poi i lettori che vanno al risparmio – conclude Ferdinando Giaquinto -. Di fatto faccio fatica a dire che cosa si vende di più, anche perché non siamo una libreria specializzata e il pubblico è alla ricerca di tantissimi argomenti diversi. Per esempio, tra i libri che ho venduto oggi uno era su Lenin ed era edito negli Anni 20, mentre un altro era sulle moto: due mondi completamente differenti».

I LOTTI DELLA LIBRERIA CROCI PRESENTI A GLOCAL

* = COPERTINA FLESSIBILE

** = COPERTINA RIGIDA

LOTTO A – LETTERATURA STRANIERA – tot. 25 euro

Angeli e demoni – Dan Brown ** Cacciatori di tempeste – Jenna Blum * Il cacciatore di aquiloni – Khaled Hosseini * Il dio delle piccole cose – Arundhati Roy ** Il direttore di notte -John Le Carré ** Il gioco di Ripper – Isabel Allende * Il nostro quartiere – Nagib Mahfuz * Il più grande uomo scimmia del Pleistocene – Roy Lewis * Il senso di Smilla per la neve – Peter Hoeg ** Il volo del calabrone – Ken Follett * Inferno – Dan Brown ** La figlia prediletta – Mary Higgins Clark ** La legge dei padri – Scott Turow ** La scelta di Reuven – Chaim Potok ** Ne muoiono più di crepacuore – Saul Bellow ** Notizia di un sequestro – Gabriel Garcia Marquez ** Quel che il corpo ricorda – Shauna Singh Baldwin ** Quintetto di Buenos Aires – Manuel Vazquez Montalban * Racconti di più stagioni – Irwin Shaw ** Sol levante – Michael Chrichton ** Sonno profondo – Banana Yoshimoto * Tre secondi – Roslund & Hellström * Un indizio per Cordelia Gray ** Una faccia già vista – Roddy Doyle * Zia Mame – Patrick Dennis *

LOTTO B – LETTERATURA ITALIANA – tot. 15 euro

…che Dio perdona a tutti – Pif * A che punto è la notte – Fruttero & Lucentini * Desiderava la bufera – Lisa Ginzburg * Di Buona famiglia – Isabella Bossi Fedrigotti ** I veri nomi – Andrea De Carlo * Il nocchiero – Paola Capriolo * Il nome della rosa – Umberto Eco ** Il tuttomio – Andrea Camilleri ** Il viaggiatore notturno – Maurizio Maggiani * La mossa del cavallo – Andrea Camilleri ** La sposa americana – Mario Soldati ** La testa perduta di Damasceno Monteiro – Antonio Tabucchi * Lettere contro la guerra – Tiziano Terzani ** Prima o poi l’amore arriva – Stefano Benni * Spezzare l’assedio – Luca Canali **

LOTTO C – LETTERATURA ITALIANA – tot. 15 euro

Baol – Stefano Benni * Barnum 2 – Alessandro Baricco * Canale Mussolini – Antonio Pennacchi * Fontamara – Ignazio Silone * Golfo del paradiso – Gina Lagorio ** I sensi incantati – Alberto Bevilacqua ** L’uomo solo – Luigi Pirandello * La casa del perché – Mario Soldati ** La modista – Andrea Vitali ** La nave d’oro – Marco Buticchi ** La principessa e l’antiquario – Enzo Siciliano ** Le corna del diavolo – Piero Chiara ** Lettere contro la guerra – Tiziano Terzani * Pubblici segreti 2 – Maria Bellonci ** Sotto la Sua mano – Piero Chiara **

LOTTO D – FASCISMO – 25 euro

25 luglio Quarant’anni dopo – Dino Grandi ** Coprifuoco – Gian Franco Venè ** Duce! Duce! – Richard Collier ** Fascismo Storia e interpretazione – Emilio Gentile * Fascisti – Giordano Bruno Guerri ** Gli uomini del Duce – Bruno Gatta ** I figli del Duce – Antonio Spinosa * I gerarchi di Mussolini – AA.VV. ** I ragazzi del ‘44 – Arrigo Petacco ** L’Italia del 1945 – Marco Innocenti * La valigia di Mussolini – Gaetano Contini ** Mille lire al mese – Gian Franco Venè ** Mussolini – Denis Mack Smith ** Mussolini – Anthony James Joes ** Mussolini Aprile ‘45: l’epilogo – Gianfranco Bianchi / Fernando Mezzetti ** Mussolini il fascino di un dittatore – Antonio Spinosa ** Neonazi – Yaron Svoray / Nick Taylor Prima durante e dopo Mussolini – Giovanni Artieri ** Sessant’anni dopo – Antonio Répaci * Storia del fascismo – S.M. Slobodskoi *

LOTTO E – LETTERATURA ITALIANA – tot. 10 euro

Alla cieca – Claudio Magris * Bagheria – Dacia Maraini * Dei delitti e delle pene – Cesare Beccaria * Giro di vento – Andrea De Carlo * Il cavaliere inesistente – Italo Calvino * L’angelo nero – Antonio Tabucchi * La casa in collina – Cesare Pavese * Lo scialo – Vasco Pratolini * Pensaci, Giacomino! / La ragione degli altri – Luigi Pirandello * Sei personaggi in cerca d’autore / Enrico IV – Luigi Pirandello *

LOTTO F – LETTERATURA STRANIERA – tot. 20 euro

Addio Volodia – Simone Signoret Amare, ancora – Doris Lessing * Come diventare buoni – Nick Hornby * Cuore di cane – Michail Bulgakov * Destinatario sconosciuto – Kressmann Taylor * Foglie morte – Gabriel Garcia Marquez * Il cacciatore di aquiloni – Khaled Hosseini * Il canto del cielo – Sebastian Faulks * Il caso Maurizius – Jakob Wassermann * Il colonnello Chabert – Honoré de Balzac * Il nemico – Ge Fei * Il piacere di Elsie – Patricia Highsmith ** Kitchen – Banana Yoshimoto * L’interrogatorio – Vladimir Holkoff * La cruna dell’ago – Ken Follett * Le braci – Sandor Marai * Niente di nuovo sul fronte occidentale – Erich Maria Remarque * Ragione e sentimento – Jane Austen * Una vita allo sbando – Anne Tyler * Una vita diversa – Catherine Dunne *

LOTTO G – STORIA – tot. 25 euro

Ciro il grande – Harold Lamb Gengiz-Khan – Franco Adravanti ** Gli Asburgo – Adam Wandruszka ** Gli Unni – Hermann Schreiber * I Borgia – Marcello Vannucci * I Goti – Hermann Schreiber * Il processo a Socrate – I.F. Stone ** Il silenzio degli Alleati – Richard Breitman * Il primo americano – C.W. Ceram ** L’avventura dei Fenici – Gerhard Herm ** La Cina – Hermann Schreiber ** La civiltà egizia – Alan Gardiner * La conquista del Messico – William H. Prescott * La fine del mondo antico – Santo Mazzarino ** Le donne di casa Medici – Marcello Vannucci * Piccola guida della preistoria italiana – AA.VV. * Pietro il grande – Henri Troyat * Storia d’Europa 1871-1919 – E.V. Tarle * Storia del Regno di Napoli – Benedetto Croce * Vita quotidiana degli Egizi – Franco Cimmino **

LOTTO H – BIOGRAFIE – tot. 10 euro

Cechov – Henri Troyat ** Colette – Michèle Sarde ** Federico di Svevia – Giulio Cattaneo * La Contessa di Castiglione – Massimo Grillandi ** Mozart – Wolfgang Hildesheimer * Savonarola – Lauro Martines ** Stalin – Gianni Rocca ** Victoria regina – Anka Muhlstein ** Vita e morte di Mafalda di Savoia ** Washington – Woodrow Wilson **

LOTTO I – RELIGIONE – tot. 10 euro

Alla ricerca del volto umano – Luigi Giussani ** Gesù Una vita – Heinz Zahrnt ** Il mistero della carità di Giovanna D’Arco – Péguy * Itinerario spiriturale di Newman – Jean Honoré * L’abbè Pierre – Pierre Lunel * Laudato si’ – Papa Francesco * Perché avete paura? – Enzo Bianchi ** Pier Giorgio Frassati – Francesco Antonioli ** S. Antonio da Padova nei suoi scritti * Santa Chiara d’Assisi – Giovanni Gigliozzi **

LOTTO L – SAGGI LATERZA – tot. 25 euro

Capitalismo europeo e rivoluzione borghese 1789/1815 – Bernardino Farolfi Come si legge un giornale – Paolo Murialdi Critica della ragion pratica – Immanuel Kant Critica stilistica e semantica storica – Leo Spitzer Gramsci e il blocco storico – Hugues Portelli Intervista sull’antifascismo – Amendola Introduzione alla semantica – De Mauro L’espressionismo – Mittner L’illuminismo tedesco – Nicolao Merker L’università dei tre tradimenti – Simone La Germania – Heine La scienza della politica – W.J.M. Mackenzie La scienza storica – Johan Huizinga La vita quotidiana a Roma – Carcopino Mezzogiorno e democrazia – Rosario Villari Personaggi dei Promessi sposi – Luigi Russo Poesia e rivoluzione in Germania 1830-1850 – Giuseppe Farese Storia d’Italia 1861-1969 – Denis Mack Smith (tre volumi) Storia del sindacato in Italia – Turone Una cultura barbarica – Thompson

LOTTO M – GIALLI ITALIANI – tot. 10 euro

Appunti di un venditore di donne – Giorgio Faletti ** E’ stato un attimo – Sandrone Dazieri * Fuori da un evidente destino – Giorgio Faletti ** Gorilla blues – Sandrone Dazieri * Il commissario Bordelli – Marco Vichi / Giancarlo Calligaris ** Il karma del Gorilla – Sandrone Dazieri * Il silenzio dell’acqua – Gianrico Carofiglio ** Io uccido – Giorgio Faletti ** Niente di vero tranne gli occhi – Giorgio Faletti ** Pochi inutili nascondigli – Giorgio Faletti **

LOTTO N – STORIA D’ITALIA – tot. 15 euro

L’Italia dei comuni – Indro Montanelli ** L’Italia della controriforma – Indro Montanelli ** L’Italia dei secoli bui – Indro Montanelli ** L’Italia dei secoli d’oro – Indro Montanelli ** L’Italia del Seicento – Indro Montanelli ** L’Italia del Settecento – Indro Montanelli ** L’Italia giacobina e carbonara – Indro Montanelli ** L’Italia di Giolitti – Indro Montanelli ** L’Italia dei notabili – Indro Montanelli ** L’Italia della disfatta – Indro Montanelli **

LOTTO O – SELLERIO * – tot. 20 euro

Apologo del giudice bandito – S. Atzeni Aristotele e il giavellotto fatale – M. Doody Cronachette – L. Sciascia Delitti esemplari – M. Aub Il ladro di merendine – A. Camilleri Il mirto e la rosa – A. Messina L’etichetta alla corte di Versailles – D. Galateria L’odore della notte – A. Camilleri La pazienza del ragno – A. Camilleri Le prigioni degli altri – A. Sofri Possessioni – V. Lee Storie fantastiche per uomini stanchi – M. Beerbohm

LOTTO P – POESIA antologie * – tot. 10 euro

Amiche di viaggio Come la terra Dal soffio del tempo Insieme quando? Parole per volare Romantico non sono poeta nemmeno… Vorrei essere come il mare

LOTTO Q – COLLANA CLASSE UNICA – tot. 15 euro

Antologia storica della poesia lirica italiana dalle origini al ‘400 Antologia storica della poesia lirica italiana nei secoli XVI e XVII Come agiscono i farmaci sul corpo umano Come allevare il bambino Conosciamo l’Italia Il mondo dei numeri Introduzione alla matematica L’Odissea La rivoluzione industriale dell’800 Perché l’uomo si ammala? Piccola storia della medicina Problemi della biologia moderna

LOTTO R – URANIA – tot. 10 euro