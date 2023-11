A Induno Olona una domenica alla scoperta dei sapori del territorio con l’8° Rassegna del Vino Varesino

E’ stata presentata questa mattina l’ottava edizione della Rassegna del Vino Varesino che si terrà domenica 12 novembre dalle 10 alle 18,30 in Sala Bergamaschi a Induno Olona. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Induno Olona con la collaborazione di Slow Food e della Pro loco, e con il sostegno della Camera di Commercio nell’ambito del bando “Terre di Varese”, che punta proprio a far scoprire e a valorizzare le eccellenze enogastronomiche della nostra provincia.

«Da anni abbiamo sposato la filosofia di Slow Food e questo bel progetto che continua nel tempo è la dimostrazione che la strada è quella giusta – ha detto l’assessore alla cultura Maurizio Tortosa – Un progetto che sosteniamo con orgoglio, così come il Mercato della Terra del Piambello, sempre frutto di un’importante collaborazione con Slow Food Varese».

Per tutta la giornata di domenica si potranno scoprire le cantine del nostro territorio, con la possibilità di acquistare un calice da degustazione con cui assaggiare tutti i vini in esposizione accompagnandoli con un tagliere di salumi e formaggi di produttori locali, al costo di 15 euro. Lunedì 13 novembre la presentazione con degustazione sarà invece riservata ai ristoratori e a tutti gli esercenti delle categorie Oreco, per invitarli a mettere nel proprio menù almeno uno dei tanti prodotti delle viticoltura varesina. Alla mattinata sarà presente anche uno stand della Formaggella del Luinese, unico prodotto D.o.p della nostra provincia con riconoscimento europeo

«Quest’anno ci sono diverse novità, tra cui la presenza di un nuovo produttore vinicolo varesino, che porta il numero delle cantine presenti a 9 – ha detto Fabio Ponti, della condotta Slow Food di Varese – Domenica mattina alle 11,30 ci sarà un incontro per presentare la nuova edizione della guida Slow Wine che contiene anch’essa un’importante novità: per la prima volta infatti vini varesini sono presenti nella guida e anche questo è un importante passo avanti, perché testimonia la crescente qualità della produzione varesina ma asarà anche un ottimo viatico per consumatori e operatoti della ristorazione, sempre molto attenti ai consigli delle guide».

«C’è molta energia nel settore vitivinicolo varesino – ha spiegato Marco Visconti, presidente dell’associazione Vini Varesini – Con l’arrivo di tre nuove cantine nell’associazione e un cambio di organizzazione, abbiamo avviato un nuovo corso che sèperiamo porti frutti sempre più importanti. L’obiettivo è sempre quello di far conoscere il nostro territorio e le sue produzioni, continuando a comunicare sempre più e sempre meglio la cultura del vino».

La giornata di domenica si concluderà con una degustazione guidata curata da Onav, dalle 18,30 alle 19,30.