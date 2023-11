A Lavena Ponte Tresa si inaugura la pista di pattinaggio con un omaggio alle donne

Sabato 25 novembre si apre ufficialmente il Natale di Lavena Ponte Tresa, con l’inaugurazione (alle 17,30) della pista di pattinaggio allestita in piazza Sangiorgio che fino al 14 gennaio renderà magico il periodo delle feste.

All’inaugurazione della pista parteciperanno la pattinatrice Michelle Buttoni e Patrizia Rigamonti.

La data dell’inaugurazione coincide con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e dunque non mancheranno momenti per sensibilizzare la cittadinanza su questo drammatico tema. Saranno organizzate attività e letture a tema e ci sarà una sorpresa per simboleggiare l’impegno dell’Amministrazione cittadina su questo argomento.

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni, con un calendario di eventi speciali e promozioni dedicate in particolare ai bambini.