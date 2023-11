A Laveno Mombello è stata inaugurata la pista di pattinaggio in piazza Matteotti, sul lungolago.

«Con grande entusiasmo, contribuiamo a rendere ancora più speciale il periodo delle feste qui a Laveno Mombello con la nostra pista di pattinaggio su ghiaccio – dichiara Riccardo Claudi, proprietario della struttura – Grazie alla collaborazione preziosa con l’amministrazione locale e con la Pro Loco, siamo riusciti a organizzare una serie di eventi speciali che animeranno il periodo natalizio.

Il divertimento è garantito, a partire dall’inaugurazione prevista sabato 18 novembre». Nel pomeriggio dell’inaugurazione, dopo il taglio del nastro, è previsto anche uno spettacolo di pattinaggio artistico curato dalla scuola di pattinaggio Skate Up di Desio, con le esibizioni di cinque pattinatrici della squadra agonistica.

«L’iniziativa natalizia promossa dalla Proloco Laveno Mombello Cerro ha fin da subito ottenuto il nostro sostegno, riconoscendone la grande attrattività soprattutto per i più piccoli – dice Barbara Sonzogni, assessore al Turismo, Sport e Terzo Settore del Comune di Laveno-Mombello – Ubicata in centro paese, la pista occupa l’intera superficie di piazza Matteotti per dare possibilità a molte persone di divertirsi godendo dell’incredibile panorama del lago e dei monti sullo sfondo, tra i quali svetta un imbiancato Monte Rosa». La pista di pattinaggio infatti non è solo un punto di ritrovo per chi desidera pattinare sul ghiaccio ma anche un luogo dove godersi il panorama urbano e le vibrazioni natalizie che la città offre durante il periodo di festività.

La pista di pattinaggio resta sulle rive del Lago Maggiore fino domenica 14 gennaio 2024 ed è aperta al pubblico nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23. Come si deduce dal nome, l’attrazione è realizzata in collaborazione con l’azienda del territorio Ipergomme. «La pista di pattinaggio targata Ipergomme è un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto – spiegano Barbara Bini, ceo del Gruppo Bini, e Riccardo Ontani, responsabile di Ipergomme Besozzo – Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento sul territorio e questo è il nostro modo per ringraziare, regalando una giornata speciale immersi nella magica atmosfera che solo il pattinaggio può regalare».

La pista di pattinaggio Ipergomme On Ice Laveno offrirà anche anche un calendario di eventi tra cui spicca la Silent Disco On Ice, in collaborazione con Pro Loco Laveno Mombello, che si tiene sabato 16 dicembre alle ore 20.30. «Il direttivo della Proloco LMC, ha già dimostrato in più occasioni di essere presente con il suo massimo impegno sul territorio attraverso l’organizzazione di diverse iniziative – afferma Patrizia Gavioli, presidente Pro Loco Laveno Mombello – In vista del Natale 2023 attendiamo con gioia la pista di pattinaggio che, con tutte queste sinergie, ha dato frutto a un programma ricco e pieno di sorprese sul ghiaccio e non».

INFORMAZIONI GENERALI E BIGLIETTI

La pista di pattinaggio “Ipergomme on Ice Laveno” rimane a Laveno Mombello da sabato 18 novembre a domenica 14 gennaio ed è accessibile nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23. I prezzi di accesso sono fissati a 7€ per gli adulti e 5€ per i bambini sotto i 120 cm, con la possibilità di rimanere quanto si desidera. Il noleggio dei pattini è disponibile al costo di 2€, mentre si possono noleggiare orsetti o pinguini al costo di 4€ l’ora per garantire stabilità durante la pratica del pattinaggio. Inoltre, è possibile usufruire di tessere speciali che offrono agevolazioni nei costi: una tessera di 6 ingressi per bambini al costo di 23€ e per adulti al costo di 33€.