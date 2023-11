A Laveno Mombello torna la festa dei “giovani”, musica e dj al palazzetto

A grande richiesta torna la seconda edizione di Homeland – Lago Maggiore, il format nato l’aprile scorso in occasione del primo anno del Consiglio comunale dei Giovani di Laveno Mombello. Dopo il successo dello showcase tenutosi durante il Laveno (end of) Summer Fest 2023 di settembre al Gaggetto, il Consiglio comunale dei Giovani di Laveno Mombello, ReflexStaff e Ego|Us si riuniscono per il nuovo evento.

Sabato 18 novembre dalle ore 22.00, Homeland vi aspetta carichi con sorprese e nuovi effetti speciali, sempre al Palazzetto di via XXV Aprile a Laveno Mombello.

La line-up della serata prevede l’esibizione di Torq, Ego|Us e French, accompagnati da Baffo Voice e in collaborazione con altri staff come LemonadeTrip, Made-In Provincia e VaiTra. Anche per questa edizione, i ricavati verranno donati all’Associazione vigili del fuoco volontari di Laveno Mombello, al fine di costruire altre occasioni di incontro per i giovani all’interno del comune o per la creazione di spazi e servizi sempre per i ragazzi del nostro territorio.

Diversi saranno i servizi presenti durante l’evento: grazie alla collaborazione con la Cooperativa lotta contro l’emarginazione sarà possibile sottoporsi all’etilometro prima di lasciare il luogo dell’evento; il servizio di somministrazione sarà fornito dal bar C’era una Volta di Varano Borghi; si potrà usufruire inoltre del servizio di guardaroba.

Per rimanere aggiornati, avere maggiori informazioni e avere il proprio biglietto, seguite la pagina Instagram dell’evento (@homelandlagomaggiore) e quelle dei promotori (@ccdg_lavenomombello, @reflexstaff, @egous.wav).