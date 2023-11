I sapori e i profumi della cucina romana protagonisti alla Contrada San Domenico a Legnano

Dal 17 al 19 novembre alla Contrada San Domenico in via Nino Bixio 6, un intero weekend dedicato ai sapori della cucina romana

Dal 17 al 19 novembre a Legnano si gusta tutto il sapore della cucina tradizionale Romana con la

SAGRA DELLA CARBONARA, CACIO & PEPE E AMATRICIANA

All You can eat

La sagra avrà luogo alla Contrada San Domenico in via Nino Bixio 6, in un ambiente accogliente, riscaldato e coperto, aperto il venerdì e il sabato, dalle 19:00 alle 24:00 e la domenica, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00, anche in caso di maltempo.

Il menù è composto dai primi per eccellenze della cucina romana: carbonara, cacio e pepe, gricia e amatriciana, con la formula all you can eat, per soddisfare anche gli appetiti più grandi. Per i più golosi, poi, sarà possibile aggiungere a parte il dolce della casa.

Prenotazioni consigliatissime

compilando il modulo di prenotazione o inviando un messaggio

Altrimenti potete chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero +363495382384