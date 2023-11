A Luino Commissione Territorio deserta: “Mancanza di rispetto. I luinesi meritano di più”

«La Commissione Territorio fissata giovedì 23 di novembre è andata deserta in quanto nessun consigliere di minoranza si è presentato. Sul tavolo vi erano importati temi e crediamo vi sia stata una mancanza di rispetto nei confronti dei tecnici invitati, alcuni provenienti da fuori provincia».

Si apre così la dura nota inviataci dalla maggioranza del Comune di Luino circa la ripetuta assenza dei consiglieri di minoranza alle sedute della Commissione Territorio.

«L’unica assenza della quale siamo stati avvisati è stata quella del consigliere Furio Artoni – si legge – ed evidenziamo che è quasi sempre l’unico rappresentante della minoranza presente a questi momenti. Ma dove erano Andrea Pellicini e Franco Compagnoni? E i sempre solerti alle tematiche del territorio Davide Cataldo ed Alessandro Casali?».

La Commissione Territorio «gioca un ruolo cruciale nella definizione delle politiche urbane, nella pianificazione e nella gestione delle risorse. È pertanto inaccettabile – continuano dalla maggioranza – che i membri dell’opposizione abbiano scelto di ignorare deliberatamente questa importante piattaforma di dialogo e collaborazione. Pensiamo che i luinesi meritino di più».

La maggioranza guidata dal sindaco Enrico Bianchi sostiene fermamente «l’importanza di coinvolgere tutte le forze politiche nelle decisioni che riguardano il territorio. La suddetta Commissione rappresenta un’opportunità unica per discutere, condividere idee e trovare soluzioni condivise per le sfide e le opportunità che Luino affronta ogni giorno. I cittadini si aspettano una rappresentanza impegnata da parte di tutti i membri del Consiglio (maggioranza e minoranza). La Commissione Territorio offre una piattaforma per superare le divergenze politiche e lavorare insieme per il bene comune, un’opportunità che l’opposizione ha, purtroppo, scelto di trascurare anche questa volta».

«Invitiamo quindi i consiglieri Pellicini, Compagnoni, Cataldo e Casali a partecipare attivamente alle future riunioni dove è richiesta la loro presenza – si legge in ultimo -. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo affrontare le sfide in rapida evoluzione che il nostro territorio deve affrontare. Sono tre anni che tali momenti di confronto istituzionale vengono sistematicamente disertati oppure si portano futili giustificazioni alle assenze. D’altronde i numeri nei registri sono chiari. La politica si fa per strada, sui giornali, ma soprattutto nei luoghi istituzionali. È troppo comodo farla seduti sul divano con il proprio profilo Facebook ufficiale e con gli altri cinque profili fittizi. Noi siamo impegnati nel perseguire un approccio inclusivo e costruttivo. Per il bene di tutti speriamo ci si unisca nell’affrontare con responsabilità le questioni fondamentali che riguardano Luino».