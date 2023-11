A Luino firmato il protocollo di intesa sull’anticorruzione tra comune e comando della Guardia di Finanza

Mossi dalla consapevolezza che un intervento di portata epocale come il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) richiede la massima sinergia tra gli enti, conformemente alle normative europee, giovedì 2 novembre è stato sottoscritto un protocollo d’intesa sull’anticorruzione tra l’amministrazione di Luino e il comando della Guardia di Finanza. Una collaborazione più efficace e stretta e un’implementazione, se possibile, dell’ottima sinergia già esistente, che creerà canali agevolati per il controllo di bandi e finanziamenti derivanti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Questo protocollo rappresenta uno strumento importante per la prevenzione e l’individuazione di frodi e/o irregolarità, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse relativamente ai bandi finanziati dal PNRR: il Comune di Luino metterà infatti a disposizione della locale Compagnia delle Fiamme Gialle, dati e informazioni relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture, per tutti i controlli del caso.

«La Guardia di Finanza tra i suoi ruoli ha anche quelli fondamentali di tutelare la spesa pubblica e di vigilare sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Oggi, rafforziamo il nostro impegno estendendo questa vigilanza in modo più approfondito all’ambito del PNRR – ha aperto il nuova Comandante della Guardia di Finanza di Luino, Roberto Castorina –. La firma di questo protocollo con il Comune di Luino è inoltre un segno di rinnovata fiducia nel nostro corpo e renderà i nostri controlli più efficienti, tempestivi ed incisivi. Il Comune avrà un canale privilegiato per esprimere dubbi su eventuali anomalie o irregolarità legate alle opere del PNRR. E attraverso l’accesso alle banche dati e l’utilizzo di strumenti di indagine e software all’avanguardia, ci impegneremo a prevenire frodi nelle commesse pubbliche. Questo accordo – ha concluso Castorina – vuole anche farsi portavoce di un messaggio per tutta la comunità di Luino: la tutela della spesa pubblica e l’uso corretto dei fondi pubblici dovrebbero dare ai cittadini fiducia che le tasse vengono impiegate per realizzare opere a beneficio di tutta la comunità».

«Una nuova integrazione tra l’amministrazione comunale e la Guardia di Finanza – ha aggiunto il primo cittadino Enrico Bianchi – che segna un importante traguardo che aumenterà l’efficienza dei controlli, per garantire il rispetto della legge e prevenire frodi o situazioni di pericolo. Questa collaborazione consentirà un monitoraggio diretto e completo che riguarda tutto il territorio».

D’accordo anche la dottoressa Carla Amato, che ha in ultimo sottolineato l’importanza della collaborazione «Il comune non dispone di strumenti adeguati per fronteggiare il tema dell’anticorruzione. Ora, grazie alla Guardia di Finanza e a questo accordo sarà possibile farlo».

Presenti alla firma del protocollo anche la vicesindaca Antonella Sonnessa e la consigliera Valeria Squitieri.

Al termine dell’incontro, il Comandante Castorina ha consegnato all’amministrazione – in occasione dei 250 anni che il prossimo anno la Guardia di Finanza compirà – il libro “Fiamme di lago. Cent’anni della sezione luinese dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (1907-2007)”.

«Sono molto contento di poter rappresentare un corpo di polizia così importante a Luino. Auspico che questo libro possa essere conservato in biblioteca affinchè la storia della Guardia di Finanza di questo luogo possa continuare a essere tramandata» ha concluso il Comandante Castorina.