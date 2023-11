A Luino formatori e docenti a confronto: successo per il primo corso volto a prevenire la pedofilia

“Quando farete il prossimo corso ?”. Questo è quanto è stato chiesto da alcune docenti alla fine del “corso di formazione” promosso lo scorso 18 novembre nell’Aula Magna della Scuola Media di Luino riguardante la tematica della pedofilia .

Un corso voluto fortemente dall’Associazione Fazzoletti Bianchi e dal Comune di Luino che ha visto la partecipazione di tre esperti di livello nazionale che, con le loro specifiche competenze, hanno divulgato le loro conoscenze in modo armonico, il tutto in una atmosfera serena .

Un “corso di formazione” che si è dimostrato flessibile e propenso al dialogo tra formatori e docenti presenti. L’incontro è stato ideato dalla Dottoressa Raffaella Damonte, presidente fondatrice dell’Associazione “Giglio Viola”, con il supporto della nota Avvocata Cristina Marrapodi e dallo Psicologo Matteo Fabris. Dopo una infarinatura informativa sui “numeri ” interessati si è entrati “nel tema”, affrontando molti aspetti conoscitivi e pratici, «perché spesso sono questi dettagli che fanno la differenza» raccontano dall’Associazione Fazzoletti Bianchi.

Come fare una segnalazione di sospetto? Segnalare implica problematiche legali?

Questi sono alcuni degli aspetti su cui i docenti si sono soffermati, ottenendo risposte precise e chiare. «Ovviamente – spiegano dall’Associazione – anche la parte psicologica della tematica è stata affrontata, aprendoci ad un mondo infinito e spesso ignorato, dove alcuni aspetti hanno stupito tutti noi partecipanti».

«E’ stata la nostra puntata Zero – aggiunge il presidente dell’Associazione Fazzoletti Bianchi Luca Pandolfi -, dovevamo calibrarci e capire come migliorare il nostro prodotto conoscitivo, abbiamo ricevuto commenti molto positivi e continueremo questo progetto con grande entusiasmo. A chi ci ha chiesto se rifaremo questi corsi posso rispondere convintamente che sì ,li rifaremo, anche se reperire le risorse economiche per strutturarle non è semplice ,un aiuto da parte di enti pubblici e sostegno di Privati saranno assai graditi» dice ancora Pandolfi che, in ultimo, si sofferma sulla partecipazione “numerica” all’evento.

«Anche solo una nuova persona formata per noi è un successo. In quanto presenze, siamo soddisfatti. Credo che la qualità del prodotto offerto convincerà anche coloro che hanno voluto “testarci”, siamo sicuri che chi ha presenziato saprà veicolare la conoscenza e propagandare nuovi progetti. Noi come Associazione siamo aperti a tutte le collaborazioni possibili, insieme si è più forti, sicuramente avere al nostro fianco l’Amministrazione Comunale Luinese ci aiuta molto e per questo li ringrazio fortemente».