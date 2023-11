A Luino torna a riunirsi il consiglio comunale: sul piatto masterplan del lungo lago e comunità energetica rinnovabile

Il Consiglio Comunale di Luino si appresta a riunirsi con un ordine del giorno particolarmente ricco che, tra i punti principali, vede l’approvazione del “Masterplan di riqualificazione del lungo lago di Luino” e la “Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile Luinese”.

Ma non solo, nella seduta in programma martedì 28 novembre alle 20:00 in Sala Consiliare, l’assemblea cittadina tratterà due variazioni di bilancio, la nomina della nuova commissione bilancio e affari generali e il regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa di localizzazione di stazioni radio base. Oltre che le quattro interrogazioni presentate dalla minoranza più la mozione a favore della tutela dei minori promossa da consigliere Furio Artoni.

