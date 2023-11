A Luino un incontro pubblico per presentare il nuovo piano del traffico

Giovedì 16 novembre, alle ore 20:45 a Palazzo Verbania di Luino, l’amministrazione comunale e i tecnici consulenti presenteranno la proposta del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano e Biciplan: uno strumento indispensabile e all’avanguardia, pilastro per la gestione del flusso veicolare e degli spazi dedicati ai pedoni. Strumenti non obbligatori per un comune delle dimensioni di Luino, ma doverosi per innalzare la qualità ambientale e urbana.

A Luino l’ultimo PGTU risale al 1998, e da allora non era mai stato aggiornato. L’incontro pubblico di giovedì servirà soprattutto per ascoltare i cittadini e rispondere alle loro domande strettamente legate alla tematica, alla gestione del traffico e all’organizzazione delle vie di comunicazione.

«Pensiamo che la viabilità sia una materia prioritaria a Luino – afferma Francesca Porfiri, assessore ai Lavori Pubblici -. È l’abitato più grande dell’alta provincia di Varese, dove il flusso veicolare dei tantissimi frontalieri è una tematica da gestire al meglio, così come le migliorie dedicate ai residenti e ai visitatori. Pensiamo di aver lavorato in maniera approfondita a questo Piano ma resta una proposta. Ascolteremo e risponderemo, eventualmente per migliorare ancor di più la versione definitiva con quello che voi cittadini ci proporrete di efficace e fattibile. Pensiamo – aggiunge Porfiri – che ascoltare sia fondamentale per amministrare bene. Non possiamo accontentare tutti, è utopico, anche perché spesso il bene del singolo non collima con il bene per la comunità, ma ascoltare tutti quello sì; chi critica costruttivamente e con cognizione di causa merita un confronto a prescindere; le porte di Palazzo Verbania giovedì sera saranno aperte soprattutto per loro».

«Era dal 1998 che questa città non si dotava di un nuovo Piano del Traffico – aggiunge il primo cittadino Enrico Bianchi -, lo reputiamo uno strumento indispensabile per gestire quello che è Luino oggi: un abitato in continua crescita così come il numero di automezzi che l’attraversano ogni giorno. Voglio ringraziare l’assessorato di competenza, la Giunta e consiglieri di maggioranza che hanno contribuito alla stesura di questa proposta e i nostri dipendenti comunali per il loro impegno. Mi rivolgo ai nostri concittadini, giovedì 16 vi aspettiamo numerosi».

La serata, che vedrà la presenza anche dei tecnici e della Giunta, è aperta a tutti. Molto apprezzata sarà la presenza dei rappresentati consiliari delle minoranze ma anche dei tecnici ed eletti dei Comuni limitrofi, delle due Comunità Montane e dell’Ente Provincia di Varese.