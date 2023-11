A Luino un pomeriggio di conversazione sulla violenza di genere

In questa occasione si cercherà di esplorare e comprendere perché la violenza si insinua e come si può prevenire. Lo si farà domenica 19 novembre con esperti del settore e con coloro che ogni giorno si occupano del problema

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si avvicina e anche quest’anno Luino si prepara ad ospitare, domenica 19 novembre, dalle 17 alle 19 a Palazzo Verbania di Luino, un evento di alto livello dedicato alla violenza di genere.

Proseguendo il percorso avviato lo scorso anno dalle donne del Consiglio Comunale con “Alzare lo sguardo”, l’edizione di quest’anno riunirà esperti del settore giuridico, rappresentanti delle Forse dell’Ordine, associazioni, studenti e specialisti per un pomeriggio di conversazione sulla violenza di genere. L’obiettivo sarà esplorare e comprendere le radici della violenza di genere, focalizzandosi sulla prevenzione.

L’evento si aprirà con un dialogo, moderato dal vicedirettore di Varesenews Michele Mancino, sul tema della comunicazione e vittime di reato a cui prenderanno parte il giudice Giuseppe Battarino e la PM Olimpia Bossi. Il momento successivo sarà invece dedicato ai giovani e all’arte. Un confronto generazionale tra alcuni studenti luinesi, la vicesindaca Antonella Sonnessa e Elettra Aldinio esplorerà la percezione comune del tema della violenza di genere.

Seguiranno poi espressioni artistiche e iconografiche che spazieranno dall’interpretazione di brani lirici da parte di Aurora Mancuso alla lettura scenica di un processo curata da Sofjia Zobina, per concludere con la proiezione del trailer del docufilm “Un altro domani” di Silvio Soldini e la video testimonianza di un ex maltrattante.

Le conclusioni saranno affidate a una specialista in terapie trattamentali sugli autori di reato e alla dottoressa Giorgia Minotti, Direttore Tecnico Superiore Psicologa della Polizia di Stato.

Durante tutta la serata, in via eccezionale, sarà esposto un dipinto della scultrice Elena Rede prestato dalla sua collezione privata proprio ed esclusivamente per l’importanza del tema trattato.

Per maggiori informazioni: locandina