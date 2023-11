A Maccagno per i bambini va in scena Storia di un palloncino

Lo spettacolo della Compagnia Stilema Teatro andrà in scena domenica 26 novembre alle ore 16.15 in Auditorium per la rassegna Bim Bum Bam

Nuovo appuntamento domenica 26 novembre alle ore 16.15 con la decima edizione di Bim Bum Bam: sul palco dell’Auditorium di Maccagno andrà in scena la Compagnia Stilema con lo spettacolo “Storia di un palloncino”, con attori, pupazzi e improbabili strumenti musicali.

Se la mamma gli fa il bagno e si distrae un attimo per prendere l’asciugamano lui… vola via. Anche quando va a scuola non riesce mai a stare fermo nel banco e vola… sul soffitto a parlare con il lampadario.

Il Palloncino azzurro non lo fa apposta, mentre sta facendo una cosa i suoi pensieri volano a fantasticarne un’altra.

Papà e mamma sono preoccupati e lo portano dal dottore, ma lui scappa anche da lì e vola così in alto da finire nel “paese più per aria che c’è”. Finalmente può pensare tutto quello che vuole, ma non gli viene in mente niente!

Ora che è arrivato così in alto da vedere il mondo come un puntino, è verso quel puntino che vuole tornare. Come gli piacerebbe riuscire a vivere con la testa tra le nuvole e con i piedi per terra.

In questo modo i sogni e le idee conquistate potrebbero servire per cambiare, magari con altri, il suo piccolo pezzo di mondo. Nello spettacolo il Palloncino azzurro incontra altri palloncini colorati che ne compongono le varie immagini: gli amici, il primo amore, la scuola, una farfalla, le nuvole, il tempo che passa.

L’attore è accompagnato nella narrazione da una colonna sonora fatta utilizzando tanti, disparati e improbabili “strumenti musicali”.

Attraverso il personaggio del Palloncino azzurro i bambini diventano protagonisti di una storia che parla della voglia di libertà, del senso di responsabilità e del filo che lega il mondo ideale che si desidera, con il provare, insieme agli altri, a realizzarlo.

La partecipazione allo spettacolo è libera e gratuita, consigliata a tutti, dai 3 anni in su.

La rassegna Bim Bum Bam è curata da Progetto Zattera Teatro.

Per maggiori informazioni 338 7547484 oppure promozionesociale@libero.it.