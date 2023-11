A marzo ’24 torna il Campo dei Fiori Trail: già aperte le iscrizioni

Mancano quattro mesi alla nuova edizione del Campo dei Fiori Trail, ma è già il momento di iniziare l’avvicinamento alla gara in montagna su lunga distanza che ormai da anni caratterizza il nostro territorio e richiama nel Varesotto migliaia di appassionati e specialisti. Lo scorso anno furono 2mila al via in rappresentanza di 32 nazioni.

Sono infatti già aperte le iscrizioni al trail si disputerà tra sabato 9 e domenica 10 marzo con partenza, arrivo e varie attività collaterali sul lungolago di Gavirate, confermatissima sede dell’intera manifestazione. Cinque le gare competitive: la più lunga sarà sulla distanza dei 75 chilometri, poi a scendere la 50, la 38, la 28 fino alla più breve, la 12 chilometri. Confermato anche il minitrail dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni in collaborazione con la sezione del CAI di Gavirate.

Il Campo dei Fiori Trail ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia ed è promossa dalla CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) e si snoderà anche questa volta sui sentieri del Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori e della Comunità Montana del Piambello. Una delle grandi novità decise dagli organizzatori (la “Campo dei Fiori Outdoor asd) è la partenza in piena notte della prova sui 75 chilometri che misurerà 4.400 metri di dislivello positivo. Lo start sarà dato allo scoccare della mezzanotte di sabato, con gli atleti che saranno nel pieno della gara quando arriverà l’alba. Il tempo massimo è fissato in 17 ore e 30′ e chi porterà a termine la fatica verranno assegnati 4 punti ITRA e la qualifica all’UTMB® World Series Events (100K).

ITRA è la sigla della International Trail Running Association sotto la cui egida sono tutte le gare competitive del Campo dei Fiori Trail con le quali è possibile qualificarsi all’evento mondiale. Le due gare più lunghe sono comprese nel Grand Prix IUTA Trail 2024, dove IUTA è l’acronimo della Italian Ultramarathon and Trail Association. Per partecipare alla gara sarà necessario essere in possesso di un certificato medico sportivo agonistico per sport di resistenza che dovrà essere valido il giorno della gara. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e per l’intero mese di novembre le tariffe “early bird” dimezzano i prezzi che poi aumenteranno fino a sabato 2 marzo, ultimo giorno utile per iscriversi al Campo dei Fiori Trail.