A Porto Ceresio arrivano le bancarelle magiche del mercatino a tema Harry Potter

L’appuntamento è per domenica 12 novembre in piazza Bossi dalle 9,30 alle 18,30 con bancarelle, intrattenimento e tante magiche sorprese

A Porto Ceresio proseguono nel fine settimana gli appuntamenti del calendario autunnale di eventi in riva al lago, organizzati dal Comune e dalla Biblioteca.

Domenica 12 novembre è in programma il mercatino a tema Harry Potter, con stand hobbistici, animazione per i bambini e tante magiche sorprese, organizzato dal Comune e dalla Biblioteca in collaborazione con Platform 9 e 3/4 di Luino

Le bancarelle saranno in piazza Bossi dalle 9,30 alle 18,30.

La programmazione prosegue in dicembre (l’8, 9 e 10) con tre giorni di bancarelle a tema Alice nel Paese delle meraviglie.

Qui la locandina