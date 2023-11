A Radio Missione Francescana il punto sui primi sei anni di chirurgia pediatrica al Ponte di Varese

Appuntamento, come tutte le settimane, a Radio Missione Francescana per parlare di salute. Nella puntata di venerdì 1 dicembre alle 11 l’appuntamento è con il Dottor Valerio Gentilino, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica, Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Del Ponte Varese Asst Settelaghi. L’intervista vede come titolo “I primi sei anni della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese“.

Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 3 dicembre 2023 alle ore 16.00.

