A Tradate quattro incontri per parlare con gli adolescenti di affettività, crescita e nuove sfide

Le professioniste di Baobab e Kairós propongono a Tradate “Percorso Affettività”, un ciclo di incontri dedicati ai più giovani per parlare di cambiamento, crescita e nuove sfide. Una preziosa occasione per affrontare le domande e i dubbi che l’adolescenza porta con sé in uno spazio protetto e professionale. Un aiuto per ragazzi e ragazze per comprendere meglio le proprie emozioni e avere gli strumenti per costruire relazioni sane ed equilibrate.

Il primo appuntamento, in programma per venerdì 12 gennaio, si concentrerà sul tema del corpo e della sessualità durante il cambiamento. In un ambiente sicuro e accogliente i partecipanti potranno discutere di questi argomenti importanti e spesso delicati insieme a Alessia Milani e Chiara Pagani, medici specializzati in sessuologia e ciclicità femminile.

Il secondo appuntamento, previsto per venerdì 26 gennaio, esplorerà la comunicazione e l’innamoramento. La psicologa Silvia Plebani aiuterà i partecipanti a capire meglio come esprimere i propri sentimenti e a navigare nelle complessità delle relazioni amorose.

Venerdì 9 febbraio il tema dell’incontro sarà “La relazione con l’altro e l’affettività nel mondo dei social“, con Chiara Pallis, pedagosìgista.

Infine venerdì 23 febbraio gli adolescenti saranno invitati a costruire un decalogo per vivere con serenità le sfide che pone l’adolescenza.

Gli incontri si svolgeranno dalle 17,30 alle 19 nella sede della cooperativa Baobab, in piazza Malugani a Tradate. Per la partecipazione al “Percorso Affettività” è previsto un contributo di 20 euro.

Informazioni e iscrizioni scrivere a segreteria@cooperativa Baoban.it

Qui la locandina con il programma