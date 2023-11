A Varese calano i reati tributari, aumentano stalking e infortuni sul lavoro

È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall’andamento dei reati fotografato dalla Procura della repubblica di Varese (quindi per il distretto di competenza di Varese una delle due Procure della Provincia, l’altra è Busto Arsizio) e in parte emerso durante l’ultimo Consiglio giudiziario tenutosi a palazzo di giustizia durante il quale ha preso la parola il facente funzioni di procuratore della Repubblica, il dottor Massimo Politi.

Una situazione molto disomogenea rispetto agli anni precedenti ma con dati che spiccano, nel bene e nel male, illustrando quanto finisce sotto indagine nelle aule di giustizia e che diventa cartina tornasole della società in cui viviamo. Molto significativo è il deciso aumento degli omicidi colposi per infortuni sul lavoro, che registrano nel periodo oggetto di analisi (1.7.2022 – 30.6.2023) un incremento percentuale del 73%, come pure un incremento del 40% delle lesioni colpose per infortuni sul lavoro.

Egualmente significativa è la decisa diminuzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio peculato, con andamento in diminuzione del 16% e concussione, con una variazione, dell’ultimo anno, in diminuzione del 100%). In incremento tendenziale sono i reati contro il patrimonio, con andamento pari al +12% e furti in abitazione pari a +15%. Stabile l’andamento delle rapine che registrano un modesto incremento del 3%. In aumento l’andamento del riciclaggio che registra un +58% e l’andamento dei reati per inquinamento e rifiuti, che registrano un +33%. Sostanzialmente stabile l’andamento dei reati legati alla detenzione e allo spaccio di droga.

In decisa diminuzione le lesioni colpose relative alle violazioni delle norme alla circolazione stradale (-88%). Una particolare attenzione meritano i reati della così detta violenza di genere. Per quanto riguarda lo stalking, seppur il dato comprende anche il caso di stalking condominiale, l’andamento è pari al biennio 2020-2021, ma in incremento deciso rispetto al biennio 2021-2022 (231 in luogo di 147). Per quanto attiene, invece, ai maltrattamenti in famiglia si assiste ad una diminuzione progressiva (432 nel biennio 2020-2021; 361 bel biennio 2021-2022 e 350 nel biennio 2022-2023)

«Si può affermare che, per quanto attiene ai reati più gravi e quelli di maggiore allarme sociale, sono in diminuzione gli omicidi volontari, quelli contro la Pubblica Amministrazione e gli omicidi colposi per violazione alla norme sulla circolazione stradale», spiega il Procuratore; «sono invece in aumento gli omicidi colposi per infortuni sul lavoro e le lesioni colpose per infortuni sul lavoro, i reati contro il patrimonio e i reati del così detto Codice Rosso, ad esclusione delle aggressioni sessuali. Stabili, percentualmente, le violenze sessuali e le rapine».