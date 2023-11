A Varese lo spettacolo “Il Vajont di tutti”. Entra con Glocal, il secondo biglietto è gratis

Sessant’anni dopo il Vajont fa ancora paura. Duemila vittime, provocate dell’incuria, della superficialità e dell’avidità, sono tutt’oggi una ferita aperta nella coscienza collettiva.

Una tragedia che viene raccontata nell’ultimo spettacolo teatrale di Andrea Ortis, dal titolo “Il Vajont di tutti – riflessi di speranza” e inserita nel programma di Festival Glocal.

Un momento di riflessione da quella tragedia ad oggi e al rapporto miope dell’uomo e della natura.

L’appuntamento è per venerdì 10 novembre al Teatro di Varese, alle 21.

Andrea Ortis racconta lo spettacolo “Il Vajont di tutti”

Ognuno ha il “suo” dolore. La storia del nostro paese è piena di vicende non risolte, nascoste, occultate; storie senza pace e senza giustizia, in cui a rimetterci sono gli ultimi, la gente comune e a soccombere è l’uomo con tutta la sua umanità. A volte è proprio questo dolore che crea partecipazione e, quasi inspiegabilmente, unisce tutti, in una comunità allargata, solidale, stimolata da fatti che, più di altri, ci colpiscono e ci chiamano in causa. Dissesto idrogeologico, domanda di energia e abusi edilizi sono temi della contemporaneità, intrecciati ad un passato dalle cui dinamiche, che continuano a scuoterci riproponendosi nel presente, non possiamo distogliere lo sguardo. Ognuno ha il “suo” dolore ecco perché la storia del Vajont è la storia di tutti, un monito attualissimo che parla alle nostre coscienze, richiamandoci al ruolo di ospiti in questo pianeta, non di padroni. Solo riconoscendo i nostri limiti e i nostri errori; solo presentando la verità possiamo immaginare una ripartenza che si fondi sulla capacità dell’uomo di credere in un bene comune, che coinvolga in una dimensione più ampia, corale, parti di un paese nel quale poterci sentire “pubblico” ed “attori principali”. Ognuno ha il “suo” dolore. “Il Vajont”, nella storia delle mie origini friulane, è il mio.

Venerdì 10 novembre 2023

IL VAJONT DI TUTTI

RIFLESSI DI SPERANZA

