A Varese l’ultima tappa del tour 2023 di “Senologia al centro”

Nella provincia di Varese un successo da record per Senologia al Centro: quasi mille visite effettuate.

In una gremita e gioiosa Piazza Monte Grappa a Varese, sabato 11 novembre si è tenuto il taglio del nastro rosa dell’ultima tappa del tour 2023 di Senologia al Centro, che ha visto oltre mille visite effettuate in tutta Italia, in particolare oltre 750 nella sola Provincia di Varese. Nel corso di un anno sono state molte le città dove la clinica mobile fissa o su gomma è stata presente per svolgere visite senologiche gratuite anche con mammografia; questa è la particolarità del progetto di Senologia al centro: un’unità di diagnostica radiologica portata in centro città.

Con la conduzione di Luca Torno è intervenuto, tramite un sentito video messaggio, Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia, a seguire il Sindaco di Varese Davide Galimberti, Guido Bonoldi – Consigliere delegato alla Sanità per il comune di Varese, l’Onorevole Renzo Lusetti, il professor Ivanoe Pellerin Presidente associazione provinciale di Varese di Lilt, Irene Mesisca – Direttore Generale Gruppo Gnodi, i portavoce degli sponsor Riccardo Vailati – Consigliere di Amministrazione de Il Gigante e la Dott.ssa Tessa Manzoni, Senior HR business partner engineering & innovation di Leonardo. Sono intervenuti per la Provincia di Varese Michele Di Toro Emanuele Monti – Presidente Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Raffaele Cattaneo – Sottosegretario della Regione Lombardia con delega Relazioni Internazionali ed Europee.

Giunti i saluti e gli applausi da Isabella Tovaglieri Europarlamentare, Attilio Fontana governatore della Regione Lombardia, Salvatore Pasquariello prefetto di Varese, Mons. Vegezzi.

L’organizzazione è già al lavoro per l’edizione 2024 per conoscere tutte le tappe del tour Consulta www.SenologiaalCentro.it