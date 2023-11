A Varese prevenzione e coccole, in un incontro al Salone Stile e Bellezza con la criminologa Maria Giuliani

Prevenzione per aiutare a combattere la violenza contro le donne. E se la prima forma di prevenzione è l’informazione (e dunque la consapevolezza), aiuta molto anche volersi bene e concedersi un momento tutto per sé.

Per questo, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, venerdì 24 novembre, dalle 17.30 alle 19 la dottoressa Maria G. Giuliani, criminologa ad indirizzo sociologico, terrà un incontro al salone Stile e Bellezza di Varese (in via Sirio 31), per parlare di femminicidio, stalking e violenza di genere, di come riconoscere i comportamenti pericolosi, come proteggersi, e qual è il ruolo importante che possono avere le famiglie e la società.

Per l’occasione, la titolare del negozio, è a disposizione delle clienti per una piega e un trattamento curativo omaggio.

Ingresso libero. Per informazioni potete contattare con Whatsapp o telefonicamente il numero 347 003 8987