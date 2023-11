A Varese torna il “regalo sospeso” per portare il Natale in tutte le case

Un giocattolo, un libro, un oggetto di cartoleria o, perché no, un goloso panettone. Da comprare e da lasciare a disposizione di chi, tutte queste cose, le sogna ma non le può avere. È la formula dell’iniziativa del “Regalo sospeso” di Varese, nata tre anni fa grazie a un gruppo di quattro mamme con l’obiettivo di portare la magia del Natale nelle case dei bambini con meno possibilità economiche.

La modalità è tanto semplice quanto geniale e ricalca quella del celebre “caffé sospeso” originaria dei bar di Napoli. Chi desidera aderire si può recare in uno dei negozi che partecipano all’iniziativa e acquistare un dono da lasciare, per l’appunto, “sospeso”: gli oggetti saranno quindi redistribuiti a una serie di associazioni del territorio che assistono le famiglie in difficoltà. E dalle loro mani passeranno a quelle dei bambini.

Un’idea che piace: nella sua prima edizione (2o21) in un unico negozio vennero raccolti circa 150 regali, un numero raddoppiato lo scorso anno quando i doni furono oltre 300, un “record” che si spera di battere nelle prossime settimane anche perché sono molti i negozi che hanno aderito. La novità è dolce: grazie alla partecipazione della storica Pasticceria Pirola di Varese, sarà possibile lasciare in sospeso anche il panettone.

Le associazioni collegate all’iniziativa sono tutte molto note a Varese e dintorni: si tratta di “Cuori eroi per bambini eroi”, “Mamme in cerchio” di Azzate, “Gli amici del Pezzettino odv” e “La casa del giocattolo solidale” che ha sede a Biumo.

Ecco invece quali sono le attività che aderiscono alla raccolta contraddistinta dall’hashtag #regalosospesovarese e dalle grafiche realizzate e donate da Erika Baggini.

Viras Varese – Villa Varese – La tartaruga bimbi Azzate – Vivere giocando Tradate – Cartoleria 3b Viggiù – Cartoleria Alisa Induno – Cartoleria Lorenzoni Gazzada Schianno – Elledue giocheria Bizzozzero Varese – Edicolè Malnate – Crazy comics Varese – Chicco Varese – Potere ai bambini Varese – Città del sole Varese – Crazy Bricks and Games Varese – Outlet videogames Biandronno.

Foto di apertura di Sujit Manna da Pixabay