A Varese un dicembre ricco di cultura con mostre, incontri e visite guidate

Dicembre ricco di iniziative e mostre nei musei civici di Varese.

Si inaugura sabato 2 dicembre 2023 alle ore 11.00, al Castello di Masnago “Baj, Guttuso, Tavernari. Virtuose relazioni varesine”, l’inedito percorso espositivo con cui il Comune di Varese vuol far conoscere e far dialogare tra loro le opere dei tre grandi artisti Enrico Baj, Renato Guttuso e Vittorio Tavernari, accomunati da un legame esistenziale e creativo col territorio varesino, in cinque stanze dell’ala quattrocentesca del Castello di Masnago.

L’intento è quello di dare massima evidenza al patrimonio del Comune di Varese, esponendo e mettendo a confronto opere sia di proprietà dell’Ente che in comodato.

Nell’ambito dell’iniziativa “Conosci il patrimonio”, il 2 dicembre ci sarà la possibilità di visitare lo studio dello scultore e ceramista Giorgio Presta alle 9.30 alle 11.45; al pomeriggio si terranno due visite guidate al Castello di Masnago alle 14.30 e 15.45, e una visita a cura di Immagina Arte Cultura Eventi in Sala Veratti alle ore 15.00 del titolo “Sibille e profeti”. Tutte le proposte sono gratuite con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il 3 dicembre è da ricordare l’ormai consueta apertura gratuita dei Musei Civici di Varese per la prima domenica del mese.

Il 3 e 4 dicembre in Sala Veratti, l‘Associazione Amici del Pezzettino presenterà “Il Bello che cura”, mostra collegata al convegno svoltosi a maggio sul tema “Traumi precoci e relazioni che curano”, con esposizione di lavori degli studenti del Liceo Artistico Scuole Manfredini. Apertura il 3 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 e il 4 dicembre alle ore 17.00 premiazione delle opere più votate.

Nel giorno della festività dell’Immacolata, l’8 dicembre, i Musei Civici rimarranno aperti e oltre alle collezioni permanenti, sarà possibile ammirare le mostre in corso.

La sezione di Italia Nostra di Varese, nell’ambito delle proprie attività culturali, sta predisponendo un volume, coordinato dal prof. Andrea Spiriti, dedicato alla chiesa di S. Antonio della Motta che presenterà il 19 dicembre alle 17.30 al Castello di Masnago.

Sempre al Castello di Masnago, prosegue fino al 4 febbraio, la mostra “Antonio Bassanini. Cotruttore del Novecento”. L’obiettivo è continuare a diffondere, promuovere e approfondire la figura di Antonio Bassanini che ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo urbano lombardo e italiano collaborando con architetti e ingegneri come Zacchi, Figini e Pollini, Portaluppi, Gio Ponti, Muzio e successivamente Mattioni, Caccia Dominioni, Soncini e Magistretti.

Sono presenti la sezione biografica insieme a un video con interviste ai curatori e filmati storici, una postazione interattiva con tutte le costruzioni realizzate da Bassanini a Milano e in Italia, una sezione dedicata al regesto di tutte le costruzioni dell’impresa con fotografie e informazioni sintetiche, oltre alle sezioni focalizzate sugli edifici urbani, pubblici, industriali, di culto e con approfondimenti sull’EUR e sul rapporto tra Bassanini e gli architetti e lo sviluppo del cantiere del Novecento.

Info:E.press@larafacco.com.

Prosegue al Lucernario di Villa Mirabello fino al 10 dicembre, “Visioni. Le scienze della Terra nella letteratura popolare dell’Ottocento”, organizzata dal Centro di Ricerca sulla Storia della Montagna, della Cultura Materiale e delle Scienze della Terra dell’Università dell’Insubria in collaborazione con i Musei Civici del Comune di Varese. La mostra, a cura della dottoressa Maddalena Napolitani e del professor Ezio Vaccari, esplora la cultura visiva legata alle scienze della Terra nella seconda metà dell’Ottocento, attraverso numerose immagini tratte da libri e periodici dedicati alla cosiddetta “scienza popolare”.

Infine i Musei Civici, in occasione delle festività natalizie saranno aperti solo al mattino il 24 dicembre e il 31 dicembre, il 26 dicembre e il 6 gennaio secondo i consueti orari; chiusi il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Tutte le informazioni sono consultabili su www.museivarese.it, mentre per rimanere aggiornati sono attivi i social dei Musei Civici di Varese su Instagram e Facebook.