A Venegono Inferiore parole e musica per dare voce alle donne contro la violenza

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione culturale Baraban propone a Venegono Inferiore “Voce al silenzio”, un concerto con letture. L’appuntamento è per mercoledì 22 novembre alle 21, in biblioteca.

Dall’intreccio di canzoni, racconti e poesie rivivono storie di donne che hanno subito violenza, ma scaturiscono anche vicende di donne che hanno trovato il coraggio di parlare, di dare “voce al silenzio”. Ingresso libero