A Venegono Inferiore tanti eventi per la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Da qualche anno il Comune di Venegono Inferiore, in collaborazione con le realtà che si occupano di minori nel territorio, organizza una serie di eventi in occasione della Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita dalle Nazioni Unite, che si celebra ogni anno il 20 novembre.

Il tema principale scelto quest’anno è stato il fondamentale “Diritto al nome”. «L’amministrazione è grata alle scuole, alle associazioni e alle cooperative del territorio che anche quest’anno hanno accettato di collaborare per promuovere iniziative dedicate ai bambini per parlare loro di diritti – dice l’assessore all’inclusione sociale Mariachiara Cremona – Inoltre è di particolare interesse quest’anno una serata dedicata agli adulti per riflettere insieme ad un esperto del settore sull’educazione e il benessere dei nostri bambini e ragazzi».

Tante le iniziative proposte.

Partendo dalle attività per i bambini fino ai 10 anni, venerdì 17 novembre in biblioteca è in programma alle 16.45 la lettura della favola “Alice Cascherina” di Gianni Rodari, cui seguirà un laboratorio creativo a cura dei ragazzi dell’associazione Edera.

Sabato 18 novembre, dalle 10 alle 12, si terrà all’Asilo San Francesco l’Open day, accompagnato da una mostra illustrata sui diritti dei bambini; inoltre, per tutta la settimana saranno organizzate numerose attività sul tema dei diritti rivolte ai più piccini durante l’orario di frequenza. Sempre sabato 18 novembre in biblioteca, dalle 10 alle 11 è in programma la lettura animata “Guarda le stelle”, seguita da un laboratorio artistico per i bambini delle elementari, a cura dell’Associazione Petali dal Mondo.

Lunedì 20 novembre, alla scuola primaria di Venegono Inferiore, la bibliotecaria Alessandra farà visita ai bambini durante le ore di lezione, presentando delle letture sul tema dei diritti.

Molte anche le attività pensate per i bambini e ragazzi fino ai 14 anni: sabato 18 novembre, dalle 14.30 alle 16.30, la Cooperativa Naturart preparerà in biblioteca un laboratorio educativo per preadolescenti dal titolo “Alla ricerca del nome”. Dalle 16.30, sempre in biblioteca, l’associazione Nel Cuore del Paese svolgerà una dimostrazione di primo soccorso e rianimazione con “sweetheart”.

Fino al 20 novembre, la Cooperativa Itaca coinvolgerà bambini e ragazzi che frequentano Spinf e Nonsolocompiti in attività sul tema principale di questa settimana, raggruppate dal nome “Se mi chiami esisto”.

Sempre nella terza settimana del mese di novembre, anche La Casa Davanti al Sole e la Tana della Lucertola organizzano un laboratorio a tema diritti, a cui seguirà un’esposizione in biblioteca dei manifesti dei diritti creati dai ragazzi nel corso del laboratorio, chiamata “Lucertole dei Sogni”.

Per chiudere questo periodo di impegni sul tema dei diritti, mercoledì 13 dicembre alle 20.30, si terrà in Comune un incontro rivolto ai genitori con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva e uno dei massimi esperti del mondo giovanile e delle relazioni tra genitori e figli.