A Villa Della Porta Bozzolo un weekend dedicato alla camelia invernale

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023, dalle ore 10 alle 18, Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Casalzuigno, propone straordinariamente in autunno le Giornate delle Camelie, la mostra mercato di florovivaismo dedicata per l’occasione alla Camellia sasanqua: una varietà di camelia a fioritura invernale.

La manifestazione, che ricorre ogni primavera da 27 anni nel giardino della dimora di origini cinquecentesche, nasce dalla collaborazione con la Società Italiana della Camelia e coinvolge una selezione di espositori del territorio e non solo (la Compagnia del Lago, la Camelia d’Oro, Piante Spertini e Azienda Floricola Eredi di Antoniazza Luigi).

Oltre a passeggiare tra gli stand allestiti nello spazio coperto della filanda, il pubblico potrà partecipare alla visita guidata al monumentale giardino all’italiana di Villa Della Porta Bozzolo, a cura di Umberto Giolli, responsabile delle aree agricole del FAI.

In sua compagnia si potranno scoprire e ammirare, in un momento dell’anno dal fascino peculiare, il parterre con i grandi vasi di limoni, le terrazze con le aiuole disegnate, il grande prato del teatro e il feuillage del bosco caratterizzato dai colori caldi dell’autunno.

All’interno della villa sarà possibile partecipare alla cerimonia inglese del tè per rivivere una consuetudine che ha avuto origine nell’Ottocento. Il pubblico potrà assaggiare il tè verde e il tè bianco, varietà ricche di proprietà antiossidanti, prodotte in Italia grazie alle coltivazioni di Camellia sinensis sulla riva piemontese del Lago Maggiore. Nelle stanze del piano superiore, inoltre, troverà spazio la mostra del fiore reciso di Camellia sasanqua che sarà suddivisa in tre sezioni in base alla provenienza delle piante: Cina, Giappone e Stati Uniti d’America.

Nell’antica cantina della villa, Orsola Poggi, titolare insieme al marito Andrea Corneo della Camelia d’Oro, introdurrà all’assaggio di quattro vini – la Camellia rosea, la Camellia violacea, quella rubra e quella

alba.

Il laboratorio di fotografia botanica, diretto dal fotografo Marco Beck Peccoz (su prenotazione), illustrerà una modalità insolita di trattare le immagini dei fiori attraverso una tecnica che da un lato li valorizza e dall’altro permette di effettuare un rigoroso studio scientifico.

La manifestazione sarà arricchita da un interessante appuntamento culturale: la presentazione del libro Splendid Sasanquas, an International Ormament di Gianmario Motta, presidente della International Camellia Society, che si terrà domenica alle ore 11 nello spazio della Filanda.

All’interno è aperto il ristorante.

PROGRAMMA DELLE “GIORNATE DELLE CAMELIE”, edizione autunnale 2023

Sabato 18 novembre

ore 10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30: Visite guidate alla villa

ore 11: Visita guidata al giardino a cura di Umberto Giolli, responsabile delle aree agricole del FAI

ore 12: Percorso guidato all’interno della villa tra profumi e sapori, a cura della Società Italiana della Camelia

ore 15: Laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz

ore 16: Percorso guidato tra sensazioni, profumi a cura della Società Italiana della Camelia

Domenica 19 novembre

ore 10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30: Visite guidate alla Villa

ore 11: Presentazione del libro Splendid Sasanquas, an International Ormament di Gianmario Motta

ore 12: Laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz

ore 15: Percorso guidato all’interno della villa tra profumi e sapori, a cura della Società Italiana delle Camelie