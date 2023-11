A Villa Recalcati una serata per i 100 anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia

La Provincia di Varese ha ospitato nella prestigiosa Villa Recalcati martedì 14 novembre il convegno “L’Addestramento al volo: eccellenza italiana. Dagli addestratori al sistema integrato” organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia alla presenza di circa 130 entusiasti partecipanti, in prevalenza studenti. È il tredicesimo di una serie di convegni in programma in varie città d’Italia per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare in occasione del centenario della sua fondazione, il 28 marzo 2023, realizzato con la partecipazione del Comune di Varese, università ed istituti scolastici e l’attivo contributo di Provincia, industria, Sezioni A.A.A. di Varese e Gallarate e dell’Aeronautica Militare.

«Con questo progetto l’Associazione Arma Aeronautica vuole contribuire alla diffusione nella società civile della conoscenza dell’apporto che l’Aeronautica Militare ha fornito e fornisce, con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, a difesa degli interessi nazionali e della serena convivenza e operosità di tutti i cittadini italiani, europei e NATO», spiega il gen. Cardinali, presidente della sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, ideatrice del progetto, realizzato in cooperazione con il Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) dell’AAA.

Agli indirizzi di saluto del Prefetto Salvatore Pasquariello, del presidente della Provincia, dott. Marco Magrini, e del provveditore Giuseppe Carcano, è seguito il benvenuto del gen. Giulio. Mainini, presidente nazionale dell’Associazione e del gen. Nazareno Cardinali. Ospiti d’onore il gen. Francesco Vestito, Comandante della 1^ Regione Aerea, che ha portato i saluti del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, gen. Luca Goretti, ed il varesino gen. Andrea Argieri del Comando della Squadra Aerea.

Il moderatore, dott. Massimo Dominelli, ha quindi dato la parola 45r6ytt. Lucio V. Cioffi, Leonardo, sul tema “La Provincia con le ali” e l’addestramento al Volo. Una eccellenza italiana”. Un rapido ma entusiasmante excursus sul lungo viaggio che, partendo dall’eredità dei fratelli Wright, ha portato a livelli di eccellenza mondiali nell’addestramento al volo.

“Capacità addestrative nel tempo. Evoluzione delle esigenze e degli ausili tecnologici. Formazione di piloti sempre più capaci”, e “International Flight Training School (IFTS)” sono stati i temi sviluppati dal col. Francesco Miranda, del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e dall’ing. Marco Andrini, Program Manager IFTS, Leonardo. Grazie alla sinergia con l’industria nazionale, l’Aeronautica Militare è in grado di fornire un addestramento avanzato di assoluto valore riconosciuto come il miglior addestramento a livello mondiale.

Un gradevole “fuori programma” è stata la consegna di una targa di riconoscimento da parte del consigliere della Provincia di Varese, Alberto Barcaro e dal sindaco di Samarate Enrico Puricelli al concittadino autore del logo del Centenario dell’Aeronautica Militare, il Maresciallo di seconda classe Francesco Simone.

L’ing. Fabrizio Peano ha quindi presentato “Un caso particolare: l’addestramento per l’ala rotante parte integrante delle macchine di nuova generazione: Leonardo Helicopters Training Academy” di Leonardo. Una eccellenza nell’addestramento immersivo per piloti ed equipaggi che da Sesto Calende si estende a livello globale con 12 sedi in 5 continenti e addestra in media oltre 10.000 studenti ogni anno.

Hanno concluso il convegno gli interventi su “L’addestramento operativo nei reparti elicotteri dell’Aeronautica Militare” del cap. Ilario Scotti del 9° Stormo e del magg. Daniel Bonetti del 15° Stormo, presentando il laborioso ed impegnativo percorso addestrativo nei rispettivi Reparti per operare in realtà operative complesse, anche all’estero, o di ricerca e soccorso in casi di calamità naturali o situazioni di emergenza.

«Il convegno è un’occasione da non perdere per scoprire passato e presente dell’Aeronautica Militare, protagonista di eventi cruciali della storia italiana».”, sottolinea il gen. Cardinali, «ma anche per approfondire temi molto concreti ed attuali dei settori militare e industriale dell’aerospazio e della difesa italiani con inevitabili connessioni al più ampio quadro di incertezze internazionali».