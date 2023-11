A Villadosia una panchina dedicata alle donne vittime di violenza

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne inaugurata domenica 26 novembre dal sindaco del Comune di Casale Litta, Graziano Maffioli, che ha tagliato il nastro a Villadosia in via Gramsci (nella zona della farmacia). Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Sumirago Yvonne Beccegato, Davide Tamborini di Mornago e Fabrizio Montonati di Inarzo. (foto DoraMari DeRosa)

Presenti anche l’Associazione Carabinieri in congedo e i Carabinieri di Mornago, vista la coincidenza della festa della patrona dell’Arma, Virgo Fidelis.

Vi erano inoltre la banda musicale di Villadosia e della protezione civile, oltre a molti cittadini.

«Abbiamo inaugurato questa panchina in segno di vicinanza a tutte le donne in difficoltà. La presenza dei Carabinieri è importante per sottolinearne il lavoro svolto sul territorio contro questo tragico problema – ha dichiarato il sindaco Maffioli -. Riteniamo che questa panchina sia un simbolo importante, ma inutile senza un cambiamento della società nel comprendere l’importanza del rispetto per la donna, ma anche per tutte le altre persone.

Il valore educativo non deve passare soltanto dalla scuola ma anche e soprattutto dalla famiglia e da un uso responsabile dei social. Oltre alle manifestazioni sarebbe utile fare un minuto di silenzio e un esame di coscienza sul perché accadono determinate cose, in memoria di Giulia e di tutte le altre vittime».