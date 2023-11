Abusava la figlia 12enne della compagna. Trentenne di Caronno Pertusella condannato a 6 anni

Qualche giorno fa era stato arrestato a Caronno Pertusella per spaccio di hashish e cocaina in un bar del paese ed era finito in carcere. Questa mattina un marocchino del ’93 è stato condannato a 6 anni di reclusione con rito abbreviato dal giudice per l’udienza preliminare Stefano Colombo perchè ritenuto colpevole dei reati di violenza sessuale su minore e maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono al 2018 quando la compagna dell’epoca, una donna del comasco classe 1983 con la quale conviveva a Caronno Pertusella, lo aveva denunciato dopo aver scoperto che, oltre a maltrattarla sia fisicamente che psicologicamente, aveva tentato diversi approcci sessuali nei confronti della figlia allora 12enne. Ripetute molestie a sfondo sessuale che la vittima aveva deciso di raccontare al genitore.

Il 30enne, durante il processo nel quale è stato difeso dall’avvocato Manuela Calò, ha ammesso i maltrattamenti alla compagna di allora ma ha respinto le accuse di violenza sessuale sulla minore (assistita dall’avvocato Giordano mentre Davide Toscani ne è il tutore legale, ndr).

L’uomo, dopo la lettura della sentenza, è stato riaccompagnato in carcere. Oltre alla pena detentiva è stato condannato al pagamento di 25 mila euro di risarcimento nei confronti della minore.