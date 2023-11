Abusi sulla giocatrice 14enne. Inizia il processo per l’ex-allenatore del volley Saronno

Questa mattina si è svolta a Busto Arsizio la prima udienza del processo nei confronti di Pierluigi Deidi, ex-allenatore di pallavolo accusato di atti sessuali nei confronti di una ragazza della squadra che all’epoca aveva poco più di 14 anni.

L’inchiesta era partita nel 2021 dalla Procura di Brescia, dalla denuncia di un padre che aveva scoperto la presenza del figlio in una chat Telegram in cui conversava in modo esplicito con uomini più grandi tra i quali c’era lo stesso allenatore. La stessa procura aveva poi disposto il sequestro del telefono di P.L. dal quale era emersa la sua frequentazione di gruppi dello stesso social in cui si scambiava anche materiale pedopornografico e la chat con la giovanissima pallavolista.

Gli atti sono stati poi trasferiti alla Procura di Busto Arsizio che ha eseguito gli accertamenti successivi, avvisando anche la famiglia della minore che non ha esitato a denunciare l’allenatore. La famiglia, difesa dagli avvocati Erika Trolese e Rebecca Stefanuti del foro di Milano, si è costituita parte civile mentre l’allenatore è difeso dal difensore d’ufficio Carlo Brena che – da quanto affermato dallo stesso legale – non lo ha mai contattato risultando addirittura irreperibile.

La corte, presieduta dal presidente della sezione penale Giuseppe Fazio (Ceffa e Roncarolo a latere), ha preso atto di tale condizione e ha proseguito ammettendo la lista testi di accusa (pm Martina Melita) e difesa e le prove, tra i quali la parte offesa. La difesa ha chiesto l’esame dell’imputato. La prossima udienza si terrà a maggio.