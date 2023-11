Acqua e disabilità, un contest rivolto agli studenti con l’associazione Acquamondo ODV di Varese

L’associazione Acquamondo ODV di Varese, in occasione dei 50 anni di attività dedicata all’avviamento al nuoto di persone con disabilità, promuove, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Varese, con il sostegno di numerose associazioni del territorio, per l’anno scolastico 2023- 2024, “l’Acquamondo Contest 2024 – All Inclusive”.

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle Scuole Secondarie di I grado e di II grado della Provincia di Varese. La finalità principale è quella di condurre gli studenti e i docenti alla sensibilizzazione sul tema dell’inclusività verso le persone con disabilità. L’ulteriore obiettivo è di favorire la diffusione delle attività di volontariato, in linea con la missione dell’associazione che offre, ai propri assistiti, l’opportunità di conoscere e “vivere” l’acqua, secondo le proprie capacità e inclinazioni.

Le attività proposte prevedono un Percorso Formativo con incontri, nel periodo gennaio-marzo 2024, da svolgersi presso le scuole partecipanti, a cura dei volontari che illustreranno le attività svolte con l’associazione Acquamondo ODV, la produzione da parte degli studenti di un elaborato grafico, un breve testo o/e di un video e la partecipazione all’evento finale di premiazione, che si terrà a Varese, nel mese di maggio 2024, con il coinvolgimento delle principali Istituzioni e operatori del settore.

La Finalità Educativa del concorso promuove la realizzazione di lavori che affrontino il tema dell’inclusività verso le persone con disabilità, attraverso la riflessione sulla propria storia personale, il racconto di episodi di vita scolastica ed extra-scolastica, la condivisione delle scelte a favore degli altri, il valore dello sport nel superamento delle barriere di relazione.

La realizzazione dei prodotti sarà un’opportunità per gli studenti e le studentesse di mettere in pratica le proprie competenze trasversali, digitali, di scrittura, disegno/arte, musica…, progettare un lavoro in team, nel rispetto delle scadenze, allenare sensibilità ed empatia, immergendosi nelle storie degli altri, sviluppare la consapevolezza del proprio percorso di vita, delle scelte da intraprendere e delle opportunità da cogliere, esprimere i propri talenti creativi, tecnologici e umanistici nello spirito di collaborazione.

Il percorso formativo e le attività per la produzione degli elaborati possono rientrare nel curricolo di Educazione Civica/PCTO, per ogni informazioni si rimanda al bando allegato e a info@acquamondo.org.

Tutte le informazioni del contest “AcquamondoContest_2024!