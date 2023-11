Ad Arcisate entra in azione la “super polizia locale” di Confine: tre fermi per furto

Cioccolata, alcolici altri generi vari per un bottino importante, quasi mille euro di refurtiva. E tre persone, straniere, fermate dalla polizia locale di Arcisate e Lavena Ponte Tresa, da quel “pool” antifurto nato da poco (e composto anche dagli agenti della locale del Monte Orsa) e che sta dando i suoi frutti dal momento che solo pochi giorni fa sono scattate le manette per un furto in flagranza di reato messo a segno in un supermercato della Valceresio.

Gli agenti da tempo stavano lavorando alle scorrerie della banda di tre persone entrata in azione nella zona di Confine e così hanno attivato gli apparati di indagine, coordinati dalla procura della repubblica di Varese.

È stato isolato un mezzo su cui la banda si muoveva, e al momento opportuno la polizia locale è entrata in azione cogliendoli sul fatto: nell’auto è stata trovata la refurtiva frutto di altri colpi

I tre sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e ora la loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.