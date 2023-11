Addio a Cesarina Aimetti, per tanti anni anima del Magazzino di Velate

Varese ha detto addio a Cesarina Aimetti, volto storico delle serate al Magazzino, il locale che ha gestito per tanti anni a Velate.

Sempre sorridente e gentile, da lei si potevano passare serate diverse, giocando ad un gioco in scatola, gustando una delle sue fantastiche torte fatte in casa o bevendo una birra, una cioccolata o un the in compagnia.

Nel 2011 decise di lasciare l’attività, poi trasformata in altro, ma il ricordo di quel locale immerso nel verde dove passare momenti di svago è rimasta nel cuore di tanti.

Lascia il marito Lorenzo. Al funerale, celebrato mercoledì 15 novembre nella Chiesa parrocchiale Madonna del Caravaggio di Biumo Superiore sono stati in tanti a volerle dare un ultimo saluto.