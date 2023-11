Addio ad Aldo Bet, lo stopper del Milan che viveva a Varese

Il mondo del calcio piange Aldo Bet, roccioso difensore (stopper) che ha scritto pagine importanti con la maglia del Milan e che è scomparso all’ospedale di Circolo di Varese, dove viveva. (foto da Facebook)

Classe 1949, Bet era nato a Mareno di Piave in provincia di Treviso ed era stato scoperto dall’Inter con cui fece l’esordio in Serie A nella stagione 1967-68. Passato alla Roma rimase per cinque anni in giallorosso togliendosi anche la soddisfazione di vincere la Coppa Italia del ’69 e di collezionare due presenze con la Nazionale maggiore.

Da Roma passò poi per un anno al Verona e quindi nel 1974 si trasferì al Milan con cui disputò ben sette stagioni. Con i rossoneri vinse un’altra Coppa Italia, nel ’77, e soprattutto lo scudetto della stella nel 1978-79 accanto al leggendario Rivera (al crepuscolo della carriera), al giovanissimo Franco Baresi e ad altri campioni come Albertosi, Collovati, Maldera, Bigon, Novellino, Capello. In panchina c’era Nils Liedholm.

Dopo aver chiuso l’esperienza da giocatore con un anno trascorso al Campania in C1, divenne allenatore e per diversi anni guidò squadre del Sud come la stessa Campania, il Nola, la Frattese e il Savoia.

Bet lascia la moglie Wanda, le figlie Federica e Barbara, il genero e i nipoti: i funerali saranno celebrati alla chiesa “Kolbe” di viale Aguggiari a Varese mercoledì 15 novembre alle 10,30. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria delle Onoranze Funebri Sant’Ambrogio ad Azzate.