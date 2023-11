Addio al coach Franco Zanetti, lutto nella comunità del basket varesino

La comunità del basket di Varese è in lutto per la scomparsa di Franco Zanetti a 73 anni, noto per la sua lunga carriera come allenatore delle giovanili. Compagno di squadra di Dino Meneghin nei tempi giovanili, Zanetti ha lasciato un’impronta nel basket locale, soprattutto a livello giovanile con la Stella Azzurra Malnate e il Bosto.

Il suo lavoro ha portato il Bosto alla serie D nel 1990/91. Ritornato recentemente alla Pallacanestro Varese, è stato fermato da una malattia quest’estate. Il mondo del basket ricorda il suo spirito e le sue qualità umane.

Alla famiglia di Zanetti e alla collega Barbara le condoglianze della redazione di Varesenews.