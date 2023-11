Aggredita a Milano si salva facendo il “gesto antiviolenza” a una cameriera

Una 19enne è stata aggredita sessualmente la scorsa notte in piazza della Scala a Milano, da un giovane senza fissa dimora che aveva conosciuto a tarda sera in centro.

Mentre l’uomo stava cercando di portarla in un appartamento, la giovane è riuscita a fare il gesto antiviolenza delle 4 dita nel pugno a una cameriera che ha capito e ha chiamato la Polizia, che lo ha bloccato poco dopo.

La diciannovenne, una giovane della bergamasca, era andata a Milano per un concerto di un rapper in un locale in zona Ripamonti che è terminato intorno alle 23.30, come racconta Bergamonews. Stando alla denuncia ha deciso di fare una passeggiata in centro dove ha incontrato un gruppo di ragazze e ragazzi della sua età. Con il suo presunto aggressore è rimasta poi da sola in piazza della Scala. Qui il 23enne ha iniziato ad abbracciarla e toccarla su tutto il corpo senza il suo consenso. Ormai paralizzata per la paura lo ha comunque seguito. Con il pretesto di dover andare in bagno è entrata nel McDonald’s di via Torino, già in fase di chiusura e in momento di distrazione del 23enne ha incrociato lo sguardo di una dipendente di 20 anni al quale ha fatto il gesto del pollice racchiuso nelle quattro dita. È stata la commessa a chiamare la Polizia.