Aggredita con acido muriatico sul viso, arrestato a Erba l’ex ragazzo

L’aggressione è avvenuta oggi, martedì 21 novembre intorno alle ore 14, in un’area industriale della città di Erba, in provincia di Como. Una giovane donna di 23 anni è stata brutalmente attaccata, da quello che secondo le prime indagini è stato identificato nell’ex fidanzato, che le ha lanciato acido muriatico sul viso.

Durante l’attacco anche un uomo di 47 anni, che ha cercato di soccorrere la donna, è rimasto ferito, sebbene in modo non grave. Sul posto sono intervenute l’automedica e due ambulanze e la giovane è stata trasferita all’ospedale sant’Anna di Como in codice giallo.

Immediato l’intervento dei carabinieri che sono riusciti ad individuare e arrestare l’aggressore. Si tratterebbe di una giovane di nazionalità marocchina, già ritenuto responsabile di azioni di violenza e stalking nei confronti della sua ex ragazza. Era stato arrestato e aveva poi ottenuto i domiciliari e nel settembre scorso era stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento.